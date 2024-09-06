Про підготовку Дмитрука до втечі знали: у ДБР зізнались, чому нардепа не затримали

Державне бюро розслідувано чекало на підозру Артему Дмитруку від генпрокурора і не змогло затримати його, розповіла Тетяна Сапьян.

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У ДБР знали, що нардеп Дмитрук готує втечу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/dmytruk.a

Державне бюро розслідувань знало про підготовку народного депутата Артема Дмитрука до виїзду за кордон. Однак слідчі не мали законних підстав, щоб його затримати. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити і довести цей план втечі до провалу. Якби була підозра – були б законні підстави. Не було підозри – не було законних підстав", - пояснила вона.

Сапьян зазначила, що підозру народним депутатам виписує генеральний прокурор. У випадку Дмитрука вона з'явилася лише 25 серпня, після його втечі.

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За її словами, слідчі ДБР звернулися до британських колег, щоб ті підтвердили, чи дійсно Артем Дмитрук перебуває в Лондоні, де, ймовірно, його зняли на відео. Наразі місце перебування нардепа-втікача встановлюється.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Втеча Артема Дмитрука - що відомо

Нагадаємо, що ввечері 25 серпня Генеральний прокурор повідомив про підозру нардепу Дмитруку у зв’язку з його участю в нападі на громадян, зокрема на правоохоронця, а також у замаху на викрадення вогнепальної зброї.

Незабаром Дмитрука помітили в Молдові. Напередодні проросійський депутат назвав підозру "спробою позбавити його можливості вести політичну діяльність" і поскаржився, що за нього "взялися спецслужби".

29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук чинного нардепа Артема Дмитрука. Під час перебування в Одесі він разом зі спільниками напав на правоохоронця, який виконував на той момент свої службові обов’язки, та завдав йому тілесні ушкодження, намагаючись викрасти зброю.

Як повідомляв Главред, ДБР повідомило про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата Артема Дмитрука через кордон у Придністров'ї. Слідство встановило, що операція з переправлення була ретельно спланована, і всі причетні до цього особи вже ідентифіковані, зокрема й учасники з боку Молдови.

Нещодавно Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, помітили в Лондоні. Його зафільмували 1 вересня 2024 року в торговому центрі Westfield London, де він, імовірно, був із дружиною та донькою.

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