"Дія" не працюватиме цілу ніч: у Мінцифрі розповіли, чому і коли саме

Додаток "Дія" / УНІАН

У ніч з суботи на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07: 00, замовлення послуг та документів у Державному мобільному додатку "Дія" буде недоступним. Про це повідомили представники Міністерства цифрової трансформації в Facebook.

Чиновники кажуть, що сервера "Діі" перевезуть в Новий дата-центр для розширення потужностей.

У міністерстві також пояснили, що таким чином всі послуги в додатку і на веб-порталі "Дія" будуть витримувати ще більше навантаження, літати ще швидше, якісніше, цілодобово.

"У зв'язку з цим переїздом в ніч з суботи на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 замовлення послуг і документів в "Діі" буде недоступне. Подбайте заздалегідь, щоб COVID-сертифікат завжди був з вами в електронному або паперовому вигляді", ‒ кажуть чиновники.

У Міністерстві запевнили, що з 07:00 неділі, 7 листопада, додаток і портал працюватимуть у звичайному режимі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мінцифри спростило генерацію covid-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.

За словами Михайла Федорова, зараз команда розробників намагається спростити для лікарів Введення даних щодо вакцинації, щоб усунути помилки з дозами, партіями і нумерацією препаратів. Крім того, Медичні лабораторії підключаються в цифровій системі МОЗ і НСЗУ.

Писали також, що кіберполіція затримала 21-річного українця, яка розробила фейкову "Дію". Молодика виявили в Запоріжжі, де він через месенджери продавав за 100 грн доступ до додатка для створення підроблених цифрових документів, у тому числі COVID-сертифікатів.