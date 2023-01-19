"Наступні тижні можуть стати вирішальними": голова Євроради дав прогноз щодо війни в Україні

Наступні тижні можуть бути вирішальними і визначити подальший перебіг війни Росії проти України.
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 19 січня.
"Можливо, наступні тижні стануть вирішальними", – заявив Мішель, коли говорив про бойові дії і Україні.
Також він наголосив, що Україна і далі буде отримувати підтримку від західних держав. Голова Євроради нагадав, що європейські союзники намагаються допомагати у різних сферах – як військовій, так і гуманітарній та політичній.
Крім цього, Мішель наголосив, що це був перший випадок в історії Європейського Союзу, коли члени ЄС вже через кілька годин після початку повномасштабної війни ухвалили рішення надати одній зі сторін, а саме Україні, військову техніку для захисту.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні "збавила оберти" не лише через погодні умови, а й через нестачу потрібного для просування вперед озброєння в українському війську.
Також раніше Зеленський висловив невпевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий. Про це він заявив під час виступу на Українському сніданку в Давосі. Він зазначає, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.
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