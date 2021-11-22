Дипскандал через Крим: у США відповіли на заяву президента Болгарії

Румен Радев / Reuters

У Сполучених Штатах Америки відреагували на скандальну заяву президента Болгарії Румена Радева, який назвав захоплений Крим російським.

США глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева. Про це в Facebook повідомляє посольство США в Болгарії.

У заяві підкреслюється, що США, G-7, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткими і єдиними у своїй позиції, що, незважаючи на спробу анексії Росією і триваючу окупацію, Крим є українським.

"Всі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід'ємною частиною України і що ми не визнаємо і не визнаємо спроби Росії легітимізувати незаконну окупацію півострова. За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії", - додали американські дипломати.

Скандал через заяву Румена Радєва

Раніше Румен Радев зробив скандальну заяву про приналежність Криму Росії. В ході передвиборчих дебатів він також підкреслив, що вважає неефективними антиросійські санкції Євросоюзу.

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Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заява президента Болгарії Румена Радева, який назвав окупований Крим російським. У зв'язку з цим в МЗС України був запрошений посол Болгарії в Києві Костадін Коджабашев.

В Європейському Союзі відповіли президенту Болгарії Румену Радєву, кому насправді належить Кримський півострів, і підкреслили, що з точки зору Європейського Союзу, його 27 країн-членів, Крим - це Україна.

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