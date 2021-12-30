Дичина в Одесі: горе-мати змусила маленького сина випити горілку на камеру

Мати напоїла горілкою маленького сина

В Одесі маленький хлопчик випив горілку, яку йому в чарці розмішала з соком його молода мати.

Те, що відбувалося, жінка фіксувала на каємру свого телефону. Відео опублікував канал Xydessa у Telegram.

Відзначимо, що спочатку дитина навідріз відмовлявся випити вміст чарки. Ймовірно, він вже був знайомий з алкогольними напоями, тому що запитував, чи хочуть йому запропонувати горілку.

Зіткнувшись з негативною реакцією свого сина на алкоголь жінка переконала його, що в склянці сік, показово доливши його в чарку. Хлопчик погодився і випив.

Додамо, що судячи з розмов за кадром, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

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Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі розгорівся скандал в школі №29. За словами батьків, вчителька вела уроки у другокласників у стані алкогольного сп'яніння. Причому вживала спиртне прямо в навчальному закладі. Ще й піднімала руку на дітей.

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