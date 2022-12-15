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Лукашенко блефує перед Путіним: Жданов про загрозу наступу Білорусі

15 грудня 2022, 00:02
Лукашенко продовжуватиме проводити навчання вздовж кордону з Україною, каже Жданов.
Жданов Білорусь
Жданов Білорусь / Міноборони Білорусі, Главред

Білоруська армія не планує воювати проти України, в люди бояться війни з Україною. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, президент Білорусі Лукашенку потрібно показати диктатору Путіну, що він готується до вторгнення.

"Лукашенко буде проводити навчання вздовж кордону з Україною, буде імітувати бурхливу бойову підготовку для того, щоб демонструвати Путіну, що він готується до війни, але поки ще не готовий. Принаймні, так було всі 9 місяців цієї війни. Я думаю, що Лукашенко і далі так буде продовжувати. Тому що є такі дані, що в білоруській армії збільшуються антивоєнні настрої, теж і в самій Білорусі", - заявив Жданов на своєму ютуб-каналі.

Експерт зазначає, що люди в Білорусі не хочуть війни.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Вони бояться, що прилетить відповідь. Вони бачать, що відбувається з російською армією, а вони краще повоюють на полігоні", — сказав Жданов.

Загроза вторгнення військ Білорусі

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, перекидають свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Техніка рухається в район Брестського полігону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що маневрами білоруських військ Росія намагається відволікти Україну і змусити її тримати частину військ біля північного кордону і не перекидати на інші напрямки. А тим часом російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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