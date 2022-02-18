Дев'ятикласник забив до смерті 55-річну жінку за цигарку, а його батько сховав тіло

Дев'ятикласник у Черкасах забив до смерті 55-річну жінку / скріншот з відео

У Чернівцях 14-річний школяр підозрюється у жорстокому вбивстві 55-річної жінки, яка прийшла до його батька на застілля.

Хлопець зізнався, що не поділив з нею сигарети, а потім став бити всім, що траплялося під руку, розповіли у сюжеті "ТСН".

Побив жінку сковородою і качалкою

Трагедія сталася в квартирі в центрі міста. Батько школяра запросив до себе на чарку 55-річну жінку. Підліток приєднався до застілля, а вже через кілька годин жорстоко вбив гостю. Сліди крові на стінах досі нагадують про моторошне вбивство. У поліції розповідають, жінка і підліток посварилися, коли господар будинку пішов спати.

"Юнак побив жінку сковородою і качалкою, після чого пішов з дому", — розповіли в поліції.

Від численних ударів жінка померла. Прокинувшись вранці і побачивши померлу, батько вирішив приховати злочин-тіло викинув в декількох метрах від будинку.

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"Тіло знайшли поблизу сміттєзвалища біля двору, де розташовані житлові будинки", - уточнили в поліції.

У скоєному підліток зізнався

Коли правоохоронці вийшли на слід батька з сином і опитали їх – школяр у всьому зізнався. Мотив потряс навіть правоохоронців, мовляв, обурився тим, що жінка без дозволу взяла його сигарети.

читайте також"Їздив з понівеченими тілами по місту": під Києвом по-звірячому вбили подружню паруСусіди шоковані подією і зізнаються, хоч старшокласник і був непривітний, такого від нього не очікували, запевняють, що у всьому винен алкоголь. Батько почав пиячити два роки тому, коли дружина підписала контракт з армією і поїхала з дому. Син незабаром теж приєднався до застілля.

"Всі з Дунаївців бомжі, які були, всі туди до Васьки. Я Василя просив, говорив, що чимось закінчиться фатальним. Музика до ранку, співають, танцюють, товчуться. Воно до того йшло, ми не раз їх просили, попереджали", – розповідають сусіди.

Про те, що в родині не все добре, в школі дев'ятикласника знали. Через систематичні прогули учня вчителі навіть звернулися до соцслужби. Однак агресії, кажуть, за ним ніколи не помічали. "Конфліктів з однокласниками або учнями школи у нього не було. Шоковані дуже", - каже директор школи Оксана Калиновська.

Сім'я була на обліку

У службі у справах дітей запевняють, під час їхніх візитів вдома у чоловіка з сином все було добре.

"Жодного разу в алкогольному сп'янінні ми не бачили ні сина, ні батька. Підозрілого нічого не було", - стверджують у відомстві.

Однак за цей же час поліція склала на чоловіка 4 протоколи за розпивання алкоголю з сином і неналежне виконання батьківських обов'язків.

Зараз школяр перебуває в ізоляторі, його чекають численні експертизи. Якщо його провину доведуть, він буде нести повну кримінальну відповідальність.



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