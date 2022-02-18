Убив 14-річну дівчинку, а потім танцював у СІЗО і погрожував свідкам - нові деталі трагедії в Одесі

Кирила Оленича засудили за умисне вбивство Дарини Дробот. Але хлопець, схоже, не кається. На момент скоєння злочину йому було 15 років.
З'явилися нові подробиці про Кирила Оленича, якого засудили до 15 років позбавлення волі за розбійний напад і умисне вбивство 14-річної Даші Дробот.
Трагедія сталася під Одесою в 2019 році. На момент скоєння злочину вбивці було всього 15 років, пише Obozrevatel.
Даша і Кирило жили в Одесі та вчилися в одній школі, обидва – з хороших і не бідних сімей. Однак, підліток підсів на наркотики, часто тікав з дому, його мати неодноразово зверталася в поліцію.
Всього за два місяці до трагедії дев'ятикласник отримав свою першу судимість. Оленича визнали винним у подвійному грабежі неповнолітніх. Суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
Про Дашу в школі відгукуються добре: вчителі її любили, а однолітки – поважали. Дівчинка добре вчилася. Даша виглядала старше своїх років, мріяла стати фотомоделлю.
14-річна дівчина зникла 2 листопада 2019 року. Наступного дня поліція опублікувала фото і звернулася за допомогою в розшуку. Тіло Даші зі слідами насильницької смерті знайшли в лісосмузі в районі села Ліски. Медики попередньо встановили, що причиною смерті 14-річної Дар'ї Дробот стала асфіксія - удушення. Також у загиблої була зламана щелепа.
За підозрою у скоєнні злочину затримали 15-річного Кирила Оленича.
З'ясувалося, що компанія підлітків, серед яких були Даша і Кирило, відправилася святкувати Гелловін. Пізніше дівчинка зателефонувала і сказала, що вже знаходиться в маршрутному таксі, а після 17 годин перестала виходити на зв'язок.
"Компанія відпочивала в посадці. Двоє підлітків відійшли від друзів, Кирило намагався схилити Дашу до інтимної близькості, проте вона відмовила – це настільки вивело його з себе, що і призвело до трагедії. Дівчинка була жорстоко побита", - розповідали правоохоронці.
Пізніше в суді основним мотивом скоєння злочину назвали той факт, що підліток хотів відібрати у Даші телефон Xiaomi вартістю три тисячі гривень. Коли він переконався, що дівчинка не дихає, то зник з місця злочину.
"Кирило був настільки впевнений у своїй безкарності, що після вбивства навіть не ховався. Увечері в день зникнення Даші його бачили кілька знайомих, і на вулиці, і в супермаркеті. На запитання, чому у нього руки в крові, підліток відповідав, що на нього "напали цигани", а він відібрав у них телефон. І навіть хвалився, показував, а це був мобільний убитої ним дівчинки", - пише видання з посиланням на джерело.
Під час утримання в слідчому ізоляторі Кирило Оленич публікував відео, як він танцює, а також дзвонив з погрозами свідкам злочину. Однак йому це не допомогло, його засудили до тюремного ув'язнення.
Як повідомляв Главред, минулого літа в Харківській області сталася трагедія - в закинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.
Пізніше 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині.
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