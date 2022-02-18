Убив 14-річну дівчинку, а потім танцював у СІЗО і погрожував свідкам - нові деталі трагедії в Одесі

Дарина Дробот пішла з дому 2 листопада 2019 року і не повернулася, пізніше її знайшли мертвою / Фото od.npu.gov.ua, Instagram

З'явилися нові подробиці про Кирила Оленича, якого засудили до 15 років позбавлення волі за розбійний напад і умисне вбивство 14-річної Даші Дробот.

Трагедія сталася під Одесою в 2019 році. На момент скоєння злочину вбивці було всього 15 років, пише Obozrevatel.

Даша і Кирило жили в Одесі та вчилися в одній школі, обидва – з хороших і не бідних сімей. Однак, підліток підсів на наркотики, часто тікав з дому, його мати неодноразово зверталася в поліцію.

Всього за два місяці до трагедії дев'ятикласник отримав свою першу судимість. Оленича визнали винним у подвійному грабежі неповнолітніх. Суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Про Дашу в школі відгукуються добре: вчителі її любили, а однолітки – поважали. Дівчинка добре вчилася. Даша виглядала старше своїх років, мріяла стати фотомоделлю.

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14-річна дівчина зникла 2 листопада 2019 року. Наступного дня поліція опублікувала фото і звернулася за допомогою в розшуку. Тіло Даші зі слідами насильницької смерті знайшли в лісосмузі в районі села Ліски. Медики попередньо встановили, що причиною смерті 14-річної Дар'ї Дробот стала асфіксія - удушення. Також у загиблої була зламана щелепа.

За підозрою у скоєнні злочину затримали 15-річного Кирила Оленича.

З'ясувалося, що компанія підлітків, серед яких були Даша і Кирило, відправилася святкувати Гелловін. Пізніше дівчинка зателефонувала і сказала, що вже знаходиться в маршрутному таксі, а після 17 годин перестала виходити на зв'язок.

"Компанія відпочивала в посадці. Двоє підлітків відійшли від друзів, Кирило намагався схилити Дашу до інтимної близькості, проте вона відмовила – це настільки вивело його з себе, що і призвело до трагедії. Дівчинка була жорстоко побита", - розповідали правоохоронці.

Пізніше в суді основним мотивом скоєння злочину назвали той факт, що підліток хотів відібрати у Даші телефон Xiaomi вартістю три тисячі гривень. Коли він переконався, що дівчинка не дихає, то зник з місця злочину.

"Кирило був настільки впевнений у своїй безкарності, що після вбивства навіть не ховався. Увечері в день зникнення Даші його бачили кілька знайомих, і на вулиці, і в супермаркеті. На запитання, чому у нього руки в крові, підліток відповідав, що на нього "напали цигани", а він відібрав у них телефон. І навіть хвалився, показував, а це був мобільний убитої ним дівчинки", - пише видання з посиланням на джерело.

Під час утримання в слідчому ізоляторі Кирило Оленич публікував відео, як він танцює, а також дзвонив з погрозами свідкам злочину. Однак йому це не допомогло, його засудили до тюремного ув'язнення.

Як повідомляв Главред, минулого літа в Харківській області сталася трагедія - в закинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Пізніше 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині.

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