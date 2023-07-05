Дівчину викинули з кафе за зауваження про пісні Лепса: скандал набрав нових обертів

Чоловіком і жінкою, які грубо виштовхали дівчину із закладу, зайнялася поліція. При цьому чоловіку ще й вручили повістку.

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Поліція зайнялася чоловіком і жінкою, які виштовхали дівчину з кафе за зауваження про пісні Лепса/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Скандал, який розгорівся після агресивного поводження з дівчиною, що зробила зауваження у кафе під Києвом через співання у закладі пісень російського співака-путініста Григорія Лепса, набрав нових обертів. Чоловіком і жінкою, які грубо виштовхали дівчину з кафе, зайнялася поліція, а чоловіку ще й вручили повістку.

Правоохоронці склали адмінпротоколи на порушників. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

"У Погребах поліцейські Київщини склали адмінпротокол (стаття 173 КУпАП – дрібне хуліганство) на чоловіка та жінку, які на зауваження громадянки почали агресивно поводитись. Крім цього, військові вже вручили правопорушнику повістку для явки до Броварського ТЦК та СП", – повідомили в пресслужбі поліції.

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Перед цим правоохоронці притягли до адміністративної відповідальності директора цього кафе.

Згідно зі статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, правопорушникам може загрожувати:

штраф від 51 до 119 гривень,

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин,

або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку,

або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, у Києві в одному з кафе відвідувачі під час застілля почали співати пісні скандального російського співака Григорія Лепса, який підтримує політику російського диктатора Володимира Путіна і російську збройну агресію проти України. Коли дівчина, яка це почула, спробувала зафіксувати це на телефон і зробила зауваження адміністрації закладу, її грубо виштовхали за двері.

Раніше повідомлялося, що путіністи Микола Басков і Григой Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard. За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

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