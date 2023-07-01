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"Пішла звідси": у кафе Києва співали пісні Лепса і виштовхали дівчину за зауваження

Альона Вороніна
1 липня 2023, 23:13 оновлено 1 липня, 23:15
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Дівчина спробувала зняти на телефон, як відвідувачі закладу за мовчазної згоди адміністрації співали пісні заядлого путініста, але її грубо виставили за двері.
В кафе Киеве пели песни Лепса
У кафе Києва співали пісні Лепса і виштовхали дівчину за зауваження/ скрін

У Києві в одному з кафе відвідувачі під час застілля почали співати пісні скандального російського співака Григорія Лепса, який підтримує політику російського диктатора Володимира Путіна і російську збройну агресію проти України.

Коли дівчина, яка це почула, спробувала зафіксувати це на телефон і зробила зауваження адміністрації закладу, її грубо виштовхали за двері. Відповідне відео оприлюднив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан із позивним Штірліц.

"Київ, кафе "Дубровка". Пісні лєпса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження, виштовхали з закладу...", – написав військовий під відео.

У відеоролику видно, як двоє відвідувачів – хлопець і дівчина – під час святкування посеред залу співають одну з пісень путініста Лепса. За кадром можна почути, як адміністрація підходить до дівчини, яка намагалася зняти це на телефон, і запитує, що вона робить. На що дівчина спокійно відповідає, що зараз у цьому залі двоє людей співають пісні російського співака, який пропонував платити по мільйону рублів за кожен підбитий танк Leopard, який Україні дав Захід.

Коли представниця адміністрації закладу це почула, вона почала спочатку наполегливо просити дівчину покинути заклад, а вже за кілька секунд перейшла до криків та нецензурної лексики і почала виштовхувати її на вулицю. При цьому у закладі мотивували такі дії тим, що дівчина нібито заважає відвідувачам святкувати.

Дивіться відео, як у кафе Києва співали пісні Лепса і виштовхали дівчину за зауваження:

Нагадаємо, нещодавно путіністи Микола Басков і Григой Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard. За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

Нагадаємо, любителі путініста Лепса у Львові отримали повістки. Хлопцям вручили повістки через те, що гучно слухали музику відомого співака, який підтримує країну-окупанта Росію та відвідував окуповані території України.

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