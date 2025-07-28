Грози, град, шквали і температура +16: коли в Україні різко похолодає – точна дата

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 29 липня
- Коли в Україні похолодає
- Де будуть дощі з грозами і градом
Погода в Україні у вівторок, 29 липня, відзначиться дощами у багатьох областях. Зокрема, нестійка дощова погода очікується в західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.
На решті території України буде сухо. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Хоча я й сама не люблю цей сталий вираз "на решті території", та у вас він часом викликає скептичну усмішку, проте й справді на решті території України завтра переважатиме суха погода. Зроблю сьогодні виняток, деталізую. Опадів не буде у вівторок в усій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині", – розповіла синоптикиня.
Температура повітря у різних областях буде такою:
- найвища – на півдні України, +32…+36 градусів,
- на сході +30…+34 градуси,
- на півночі +28…+32 градуси,
- у центральній частині +32…+36 градусів, на Вінниччині +25…+28 градусів,
- у західних областях завтра +18…+23 градуси, місцями у дощах +16…+18 градусів.
Водночас синоптикиня попередила, що ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Діденко закликала українців бути обережними.
Погода в Києві 29 липня
У Києві 29 липня місцями дощі, грози. Температура повітря буде високою, до +29, +30 градусів.
Коли в Україні вдарить похолодання
Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні хіба що 31-го липня спека дещо послабне, зазначила Діденко.
"Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня", – розповіла вона.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди. 28 липня, у деяких регіонах України пройдуть грози та місцями можливий град.
Також раніше повідомлялося, що грозовий циклон насувається на Україну – у яких областях буде небезпечна погода. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.
Нагадаємо, в кінці липня вдарить сильна магнітна буря. Землю накриють магнітні бурі в кінці другого місяця липня, що може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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