Грози, град, шквали і температура +16: коли в Україні різко похолодає – точна дата

Україну разом з дощами накриє серйозне похолодання – синоптикиня сказала, коли це станеться.

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Погода в Україні - грози, град, шквали і температура +16/ фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 29 липня

Коли в Україні похолодає

Де будуть дощі з грозами і градом

Погода в Україні у вівторок, 29 липня, відзначиться дощами у багатьох областях. Зокрема, нестійка дощова погода очікується в західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.

На решті території України буде сухо. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Хоча я й сама не люблю цей сталий вираз "на решті території", та у вас він часом викликає скептичну усмішку, проте й справді на решті території України завтра переважатиме суха погода. Зроблю сьогодні виняток, деталізую. Опадів не буде у вівторок в усій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині", – розповіла синоптикиня.

Температура повітря у різних областях буде такою:

найвища – на півдні України, +32…+36 градусів,

на сході +30…+34 градуси,

на півночі +28…+32 градуси,

у центральній частині +32…+36 градусів, на Вінниччині +25…+28 градусів,

у західних областях завтра +18…+23 градуси, місцями у дощах +16…+18 градусів.

Водночас синоптикиня попередила, що ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Діденко закликала українців бути обережними.

Погода в Україні 29 липня/ meteoprog

Погода в Києві 29 липня

У Києві 29 липня місцями дощі, грози. Температура повітря буде високою, до +29, +30 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні вдарить похолодання

Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні хіба що 31-го липня спека дещо послабне, зазначила Діденко.

"Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня", – розповіла вона.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптик сказала, коли чекати на зміну погоди. 28 липня, у деяких регіонах України пройдуть грози та місцями можливий град.

Також раніше повідомлялося, що грозовий циклон насувається на Україну – у яких областях буде небезпечна погода. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

Нагадаємо, в кінці липня вдарить сильна магнітна буря. Землю накриють магнітні бурі в кінці другого місяця липня, що може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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