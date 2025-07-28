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Чи справді від динозаврів: вчені нарешті розшифрували, звідки береться нафта

Даяна Швець
28 липня 2025, 14:56
33
Для утворення нафти потрібне середовище без кисню, пояснюють експерти.
нафта, динозавр
Звідки взялась нафта в світі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вся не містична правда про походження нафти
  • Реальне джерело нафти - крихітні організми з океану

Багато хто чув жартівливе припущення, ніби під час заправки автомобіля ми наливаємо в бак залишки доісторичних ящерів. Утім, ця картинка далека від реальності. Попри поширеність думки, нафту утворили не динозаври, пише Главред з посиланням на видання iflscience.

Геолог Рейдар Мюллер з Університету Осло пояснює:

відео дня

"З якоїсь дивної причини ідея, що нафта походить від динозаврів, закріпилася в багатьох людей. Але нафта походить від трильйонів крихітних водоростей і планктону".

Мільйони років тому, коли ці мікроорганізми гинули, вони осідали на морське дно і поступово вкривалися шарами осадових порід. У безкисневому середовищі, під впливом високого тиску й температур, органіка поступово перетворювалася на нафту - ту саму густу рідину, яку сьогодні активно видобувають люди.

Хоча іноді динозаври могли гинути у морях чи океанах, шанси на те, що саме вони стали джерелом нафти, мізерні.

Справа в тому, що мертві великі тварини зазвичай розкладалися надто швидко або ставали здобиччю інших істот. Вони просто не мали шансів бути "законсервованими" в умовах, необхідних для формування нафти.

Також нещодавно розповідалося, де в Україні знайдено найбільші поклади титанових руд.

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Про джерело: IFLScience

IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт.

Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

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