Чи справді від динозаврів: вчені нарешті розшифрували, звідки береться нафта

Коротко:
- Вся не містична правда про походження нафти
- Реальне джерело нафти - крихітні організми з океану
Багато хто чув жартівливе припущення, ніби під час заправки автомобіля ми наливаємо в бак залишки доісторичних ящерів. Утім, ця картинка далека від реальності. Попри поширеність думки, нафту утворили не динозаври, пише Главред з посиланням на видання iflscience.
Геолог Рейдар Мюллер з Університету Осло пояснює:
"З якоїсь дивної причини ідея, що нафта походить від динозаврів, закріпилася в багатьох людей. Але нафта походить від трильйонів крихітних водоростей і планктону".
Мільйони років тому, коли ці мікроорганізми гинули, вони осідали на морське дно і поступово вкривалися шарами осадових порід. У безкисневому середовищі, під впливом високого тиску й температур, органіка поступово перетворювалася на нафту - ту саму густу рідину, яку сьогодні активно видобувають люди.
Хоча іноді динозаври могли гинути у морях чи океанах, шанси на те, що саме вони стали джерелом нафти, мізерні.
Справа в тому, що мертві великі тварини зазвичай розкладалися надто швидко або ставали здобиччю інших істот. Вони просто не мали шансів бути "законсервованими" в умовах, необхідних для формування нафти.
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Про джерело: IFLScience
IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт.
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