Скільки українцям доведеться платити за овочі борщового набору восени і взимку: є 2 варіанти

Ви дізнаєтеся:
- Скільки овочі борщового набору будуть коштувати восени і взимку
- Що впливатиме на формування їхньої ціни
Обсяг врожаю овочів в Україні буде залежати від того, якими будуть погодні умови у серпні цього року.
Якщо буде аномальна спека, то врожай може бути меншим, якщо ж буде така ж погода, як зараз, то врожай може бути більшим. Про це розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду.
За його словами, зараз помітно, що погодні умови для врожаю овочів цього року точно кращі.
"І є сподівання, що серпень в Україні буде не гіршим за липень. Але це все, що ми можемо зараз говорити. Тому що ми не можемо зараз передбачити погоду в серпні", – сказав він.
Експерт наголосив, що від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю.
"Якщо буде аномальна спека й посуха, то ми втратимо ті напрацювання, що маємо зараз, а якщо буде така сама погода, як зараз, то, навпаки, врожай буде кращим", – зазначив Пендзин.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, експерт сказав, до чого готуватися українцям і що буде з цінами на хліб восени. Пендзин переконує, що жодних несподіванок по хлібу восени-взимку українцям не варто чекати.
Також раніше повідомлялося, що економіст назвав цінний продукт, який подешевшає у 2025-му. Економіст Олег Пендзин стверджує, що 2025 рік буде кращим, з меншим подорожчанням продуктів.
Нагадаємо, експерт сказав, що буде з цінами на яйця і молочку. Близько 70% собівартості яйця становить комбікорм, наголосив Олег Пендзин.
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Про персону: Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
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