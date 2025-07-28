У шести областях України - масштабні перебої зі світлом: що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Яка ситуація в енергосистемі України
- Чому деякі регіони залишилися без світла
Станом на ранок понеділка, 28 липня, через грози та рвучкий вітер повністю або частково знеструмлено 459 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Через несприятливі метеоумови – на ранок повністю або частково були знеструмлені 459 населених пунктів у шести областях. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - йдеться у повідомленні.відео дня
У компанії нагадали, що хмарна погода з дощем та спеки у південних і східних областях – вимагають ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби.
Тому в Укренерго закликали обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.
Крім погодних умов, енергосистема України страждає від атак з боку РФ. У компанії запевнили, що наразі аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 липня, станом на 9:30, воно було на 3,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 липня", - йдеться в повідомленні.
Компанія закликала українців економно використовувати електроенергію.
Відключення електроенергії в Україні - новини за темою
Як писав Главред, у неділю, 27 липня, Суми перебували під ворожим ударом. Мешканці чули звуки потужних вибухів. Після удару РФ в місті частково зникло світло.
Нещодавно Полтавську область накрила негода, через яку в низці населених пунктів зникло світло. Згідно з даними Полтаваобленерго, 23 липня без електрики залишилося 1297 абонентів.
Крім цього, очільник Міненерго Герман Галущенко в наприкінці червня заявив, що хоча ситуація в енергетиці складна через удари країни-агресорки Росії, наразі критичних ризиків для проходження зими немає.
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Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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