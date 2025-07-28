У шести областях України - масштабні перебої зі світлом: що сталося

В "Укренерго" закликали економно використовувати електроенергію.

https://glavred.net/ukraine/v-shesti-oblastyah-ukrainy-masshtabnye-pereboi-so-svetom-chto-proizoshlo-10685081.html Посилання скопійоване

Українців закликають економити електроенергію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яка ситуація в енергосистемі України

Чому деякі регіони залишилися без світла

Станом на ранок понеділка, 28 липня, через грози та рвучкий вітер повністю або частково знеструмлено 459 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через несприятливі метеоумови – на ранок повністю або частково були знеструмлені 459 населених пунктів у шести областях. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - йдеться у повідомленні. відео дня

У компанії нагадали, що хмарна погода з дощем та спеки у південних і східних областях – вимагають ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби.

Тому в Укренерго закликали обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.

Крім погодних умов, енергосистема України страждає від атак з боку РФ. У компанії запевнили, що наразі аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 липня, станом на 9:30, воно було на 3,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 липня", - йдеться в повідомленні.

Компанія закликала українців економно використовувати електроенергію.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Відключення електроенергії в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у неділю, 27 липня, Суми перебували під ворожим ударом. Мешканці чули звуки потужних вибухів. Після удару РФ в місті частково зникло світло.

Нещодавно Полтавську область накрила негода, через яку в низці населених пунктів зникло світло. Згідно з даними Полтаваобленерго, 23 липня без електрики залишилося 1297 абонентів.

Крім цього, очільник Міненерго Герман Галущенко в наприкінці червня заявив, що хоча ситуація в енергетиці складна через удари країни-агресорки Росії, наразі критичних ризиків для проходження зими немає.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред