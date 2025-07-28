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"Весь під’їзд у крові, скло перебило вени": жителі пошкодженого будинку в Києві описали атаку

Альона Вороніна
28 липня 2025, 12:30
430
Внаслідок удару РФ в 25-поверхівці у Києві вибило вікна з 3 по 11 поверх. 8 людей поранені. Чотирьох з них, зокрема 3-річну дівчинку, забрали до лікарні.
Удар по Киеву
Жителі пошкодженого будинку в Києві описали атаку/ колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, скрін з відео

Коротко:

  1. Російські окупанти у ніч на 28 липня вдарили по Києву дронами
  2. Внаслідок удару пошкоджена 25-поверхівка, 8 людей поранені, 4 з них у лікарні
  3. Очевидець розповів про удару по Києву

Російські окупанти у ніч на понеділок, 28 липня, вдарили по Україні ракетами і дронами. Багато ворожих дронів були спрямовані, зокрема, на Київ. Внаслідок удару у столиці нашої держави була пошкоджена 25-поверхівка. Внаслідок атаки вибито вікна та пошкоджено скління балконів з 3 по 11 поверх в одному з під’їздів багатоповерхівки. Окремо вікна повилітали і в інших частинах будинку. Постраждав двір і припарковані поруч з будинком автомобілі.

Внаслідок атаки на Київ були поранені восьмеро людей. Чотирьох з них госпіталізували, серед них 3-річна дівчинка.

відео дня

Один із жителів пошкодженого будинку розповів про атаку. Він повідомив, що його сусід отримав серйозне поранення і зараз перебуває в лікарні.

"Було чутно спочатку звук "Шахеда", потім, очевидно, збиття його. І після цього я почув, як хвилини за дві сусід постукав мені у двері. Ми з дружиною відкрили, побачили, що у нього сильна кровотеча, весь під'їзд в крові, бо йому склом чи чимось перебило вени. І тому швидко треба було затягнути ременем руку. У нього з руки витекло багато крові", – розповів очевидець.

Після цього вийшла зі своєї квартири ще одна сусідка. У неї був турнікет, яким вони змогли перетягнути руку потерпілого.

"Дружина з ним була до приїзду швидкої. Було аварійне відключення ліфтів, тому приїхала поліція спочатку, потім швидка. Потім ми його виносили разом з поліцією фізично по сходах в швидку допомогу. Єдина проблема, що кожного разу кажемо сусідам, щоб вони не закривали проїзд для швидкої. І от цей випадок якраз стався, тому довелося його виносити саме на вулицю. А так як людина стікала кров'ю, це критичні хвилини для нього. Тому сподіваюся, що з ним буде все добре, він зараз в лікарні", – додав очевидець.

Удар по Киеву
Удар по Києву/ скрін

Дивіться відео із коментарем очевидця:

  • Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
    Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
    Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
    Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
    Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
    Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва
    Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва Фото: t.me/UA_National_Police
Удар РФ по Києві у ніч на 28 липня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, внаслідок нічного обстрілу Києва поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною. У Дарницькому районі вибило вікна в житловій багатоповерхівці. Пошкоджено автомобілі поруч із житловим будинком.

Одна людина перебуває у важкому стані.

"Серед постраждалих – дитина 3 років з осколковими пораненнями. Чотири людини госпіталізовані", – розповів очільник КМВА Тимур Ткаченко.

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