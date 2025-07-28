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Українців серйозно каратимуть з 1 серпня: попередження про нововведення

Даяна Швець
28 липня 2025, 15:19
748
Розмір покарання за перше порушення становитиме 100% вартості товарів, а за кожне наступне – 150%.
Верховная Рада, деньги
Що відомо про нові правила для бізнесу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Закінчується перехідний період зі зменшеними штрафами за порушення правил використання РРО/ПРРО
  • Зміни мають стимулювати підприємців реєструвати РРО/ПРРО та видавати коректні чеки

З початком серпня в Україні вступає в силу важливе нововведення, що вплине на всіх підприємців, які працюють із готівкою або банківськими картками. Як повідомляє Новини.LIVE, мова про головну зміну серпня, яка зачепить велику кількість представників малого і середнього бізнесу.

Йдеться про повернення повноцінних фінансових санкцій за недотримання вимог при використанні реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Ці штрафи стануть у чотири рази вищими, ніж були в перехідний період.

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Що зміниться для підприємців з 1 серпня 2025?

У 2023 році уряд відновив практику накладання штрафів за порушення правил користування РРО, проте діяв тимчасовий адаптаційний період, у межах якого розміри штрафів були зменшені до 25% та 50%. Цей період завершиться 1 серпня 2025 року.

Відтепер:

  • за перше порушення штраф становитиме - 100% вартості проданого товару чи наданої послуги;
  • за кожне наступне - 150%.

У Державній податковій службі зазначають, що це мотивуватиме бізнес дотримуватись законодавства, правильно проводити розрахунки, видавати фіскальні чеки та офіційно реєструвати касові апарати.

За що саме каратимуть підприємців з 1 серпня 2025?

Штрафи передбачені за низку порушень, зокрема:

  • відсутність POS-терміналу, якщо це передбачено законом;
  • проведення лише частини розрахунків через РРО/ПРРО;
  • приховування частини доходу;
  • невидача фіскального чека або надання чека неправильного зразка;
  • помилки у кодуванні підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне).

Ці правила стосуються ФОПів 2–4 груп на єдиному податку та всіх підприємців на загальній системі, які приймають оплату готівкою або банківськими картками.

Штрафи в Україні - що відомо

Раніше Главред попереджав, що на вулицях України заборонили носити певний одяг. Штрафи застосовуються незалежно від того, чи це повний комплект форми, чи окремі її елементи зі знаками розрізнення.

Окрім цього, українцям почали виписувати штрафи за горіхи. Зазначається, що правила та штрафи регулюються статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

А буває і таке, що українці порушують і не знають про штраф. Експерти пояснили, за що карають на 30 тисяч гривень.

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Про джерело: Новини.LIVE

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