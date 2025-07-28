Долар летить вгору, а євро раптово пішов у піке - свіжі курси валют

Долар продовжує своє невелике, але стабільне зростання, а євро, навпаки, втрачає позиції.

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Долар подорожчав, євро здешевшав / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 29 липня

Скільки коштуватиме євро

Яка ситуація на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на вівторок, 29 липня. Водночас курс євро знизився. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс американського долара до гривні на 29 липня встановлено на рівні 41,80 грн/дол, що на 2 копійки більше, ніж попереднього дня. Це вже другий день поспіль, коли спостерігається незначне, але стабільне зростання курсу американської валюти.

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Водночас по відношенню до євро гривня продемонструвала відчутніше зміцнення. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,70 грн/євро, що означає зміцнення гривні на 28 копійок.

На міжбанківському валютному ринку ситуація залишилася стабільною. Курс купівлі та продажу долара тримається в межах 41,79-41,82 гривні за долар, що відповідає рівню закриття попереднього торгового дня.

На готівковому ринку також не відбулося суттєвих змін. Курс долара зберігся на рівні 41,95 гривень, тоді як курс євро знизився до 49,35 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, з початку тижня, 28 липня, офіційний курс долара в Україні зріс до 41,78 грн. Курс євро навпаки знизився до 48,98 грн.

Також у серпні 2025 року курс валют в Україні залишатиметься відносно стабільним, передусім завдяки впливу Нацбанку. За прогнозом експерта Глобус Банку Тараса Лєсового, курс долара очікується в межах 41,8-42,2 грн, а євро - 48,5-50 грн.

Як повідомляв Главред, цього тижня долар коливатиметься в межах 41,6–42 грн на міжбанку, євро - 48,5-49,5 грн. Очікувати різких змін не варто.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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