'Вони рятуватимуть себе': стала відома причина, чому Європа не хоче давати ракети Україні

Європейські країни затягують із рішенням про надання ракет Україні, й на це є причина, вважає Жданов.

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Стала відома причина, чому Європа не хоче давати ракети Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези Жданова:

Для руйнування економіки РФ Україна повинна бити по російській нафтопереробці

Для таких ударів потрібні ракети, але Європа затягує з рішенням про надання ракет

Європі своя сорочка ближча до тіла, і вона рятуватиме першочергово себе

Для того, щоб "відключити" російську економіку, Україна повинна завдавати ударів по російській нафтопереробці. Але для такого кроку нашій державі потрібне відповідне озброєння. Зокрема, Україні інші держави обіцяють ракети, але не дають їх.

Європа може дозріти для такої передачі, але в неї немає таких запасів. Європейцям ще потрібно розкручуватися. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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"Наприклад, Rheinmetall напружується, як тільки може. Європа з усією своєю економічною міццю тільки 2026 року планує вийти на 2 мільйони снарядів на рік, а Росія 2 мільйони снарядів випускає вже зараз. Європейці розкручуються довго і повільно", – зазначив Жданов.

Крім цього, політика президента США Дональда Трампа, коли він починає кидатися з боку в бік, сіє хаос. Експерт зазначив, що коли Трамп сіє паніку серед європейських країн, у них першим виникає бажання перевіряти свої склади і озброюватися.

"А своя сорочка завжди ближче до тіла: вони дивляться на карту і думають, що час ще є – ще Польща попереду, ще Словаччина є, ще Молдова там. Поки суть та діло, європейці розраховують встигнути ще мільйон снарядів покласти на склади. Данія і Нідерланди вже навіть відновили призов жінок на строкову військову службу, німці теж відновили призов. Коли постане питання, кого рятувати першим, європейці, звісно ж, рятуватимуть себе. Тому не знаю, коли роздуплиться Європа", – висловив свою думку експерт.

Водночас Жданов нагадав, що країни Балтії, які знають, що таке Радянський Союз, і реально розуміють загрозу, допомагають Україні – вони готові віддати останню сорочку.

"Естонія он вийшла з конвенції щодо заборони використання протипіхотних мін і зараз штабелями викладає ці міни, щоб навіть миша з боку Росії не проскочила. А ми тільки кілька днів тому вийшли з цієї конвенції. Четвертий рік повномасштабної війни ми воюємо без протипіхотних мін! І ми хочемо утримати позиції?", – підсумував експерт.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в ISW повідомили, що є загроза для Запоріжжя – скоро окупанти зможуть бити по місту з артилерії. Армія РФ нещодавно просунулася до південної частини Степногірська.

Нагадаємо, Трамп оголосив новий термін ультиматуму РФ. Дональд Трамп нагадав про безперервні ракетні удари РФ по містах України.

Також раніше повідомлялося, що у Путіна поскаржилися, що РФ "воює одна проти всього Заходу" і відчитали Макрона. Лавров заявив, що під час холодної війни між РФ і США начебто існувала взаємна повага, а зараз її немає.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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