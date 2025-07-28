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Україна не погодиться на окупацію: експерт про істерику РФ після слів Алієва

Олексій Тесля
28 липня 2025, 14:56
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Донедавна Москва фактично виступала мовчазним союзником Баку, каже Ігор Семиволос.
Алієв, Путін
Баку зіткнувся з негативним ставленням з боку Москви / Колаж Главред, фото - сайт Кремля, скріншот

Важливе із заяв Семиволоса:

  • Росіяни потрапили в обставини, які грають проти них
  • Азербайджан зіткнувся з негативним ставленням до себе з боку Москви

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос прокоментував питання про погіршення відносин між Азербайджаном і Росією.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що президент Ільхам Алієв нещодавно порадив Україні ніколи погоджуватися на окупацію своїх територій.

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"Істерика в Росії після заяви Алієва пов'язана з тим, що вона вклала чимало ресурсів у створення медіа та пулу експертів, які, на думку Москви, просувають азербайджанську позицію і працюють над зближенням позицій обох сторін. Утім, усе склалося таким чином, що росіяни потрапили в обставини, які грають проти них, а самі вони не в змозі нічого змінити", - каже експерт.

Він пояснив, що донедавна Москва фактично виступала мовчазним союзником Баку в Карабаській війні.

"А Баку жодного разу не голосував за резолюції ООН щодо Росії і всіляко демонстрував дуже обережну позицію щодо України - надавав нашій державі гуманітарну допомогу, але утримувався від передачі військової допомоги. Однак Азербайджан і Алієв все-таки зіткнулися з негативним ставленням до себе з боку Москви. Така неповага вплинула на поведінку азербайджанців", - вважає співрозмовник.

Семиволос зазначив, що якби росіяни "не були ідіотами", то, очевидно, спробували б якимось чином нівелювати це загострення.

"Утім, Москва робить усе навпаки, бо не заведено, щоб Росія вибачалася перед Азербайджаном. Істерика з боку росіян, яку ми побачили, це лише підтверджує", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, відносини Баку і Москви значно погіршилися після рейду силовиків РФ у Єкатеринбурзі, унаслідок яких після затримання загинули 2 людини. Азербайджан різко відреагував: затримав росіян у своїй країні і скасував усі спільні з Росією заходи.

Алієв заявив, що Азербайджан подасть на Росію до суду через трагедію під Актау. Росія не бере на себе відповідальність за катастрофу цивільного літака, який, за даними Баку та України, був збитий російською ракетою ППО.

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Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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