"Діти шукали мам": вціліла в бомбардуванні драмтеатру в Маріуполі пішки дійшла до Бердянська

Вціліла після бомбардування драмтеатру в Маріуполі пішки дійшла до Бердянська / скріншот

Українка з Маріуполя вижила під час російського бомбардування драмтеатру, і змогла дійти до порівняно безпечного Бердянська пішки.

У Маріуполі люди ховалися з дітьми, куди могли. Безліч мам з дітьми знайшли притулок в підвалі драматичного театру на набережній, розповіла Марія.

Щоб дати знак російським льотчикам, що будівля не є військовим об'єктом, перед театром зробили два великі написи "діти".

Це виявилося помилкою - загарбники навмисно завдають ударів по найбільш вразливим українцям.

читайте такожЗСУ почали контратаку в бік Маріуполя - Запорізька ОВА27-річна Марія теж ховалася в тому підвалі. Близько 10:00 ранку вона вирушила до головного входу, бо там роздавали окріп. У той момент на театр впала бомба.

"Я чую свист, на нас сипляться уламки, цегла. Поруч поранена жінка, величезна калюжа крові. Діти бігали, шукали мам", - згадує дівчина.

Вона чула, як п'ятирічний малюк кричав, що не хоче вмирати.

У вибуху загинули її бабуся і собаки. Вона дійшла пішки до Бердянська, ночувала по дорозі у добрих людей. У Бердянську вона змогла потрапити в евакуаційну колону і потрапила в Запоріжжя до друзів.

Нагадаємо, українка, якій у 2014 році довелося покинути рідний Донецьк, тепер змушена була виїхати з Маріуполя. Їй вдалося врятувати 100 людей.

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