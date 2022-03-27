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"Йдуть дуже жорстокі бої": війська РФ взяли в облогу Маріуполь, але місто під контролем ЗСУ

27 березня 2022, 11:56

Росія кинула всі елітні військові підрозділи для штурму міста, сказав Вадим Бойченко.

Маріуполь після обстрілів окупантами
У Маріуполі йдуть важкі бої, але місто, як і раніше, контролює Україна - Бойченко / Reuters

Російські окупаційні війська стискають кільце оточення Маріуполь і просуваються вглиб міста. Загарбники зібрали всі елітні підрозділи, щоб його захопити. Тривають дуже жорстокі бої, проте місто залишається під контролем Збройних сил України. Ворог працює за "методичкою Гебельса", здійснюючи блокаду міста і знищуючи критичну інфраструктуру. Противник застосовує заборонену зброю. Про це заявив маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

У інтерв'ю УНІАН він розповів про те, що незважаючи на облогу, над Маріуполем майорить прапор України, а саме місто, як і раніше, під контролем ЗСУ. Ворожі сили стискають кільце маріупольського оточення і просуваються вглиб міста.

читайте також"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах у Маріуполі"Є околиці міста, які вони, природно, взяли під контроль. Місто в кільці, і кільце, природно, стискається. На 30 день воно увійшло глибше в місто, але місто сьогодні під контролем ЗСУ. Над містом майорить український прапор. Сьогодні місто Маріуполь залишається українським містом. Йдуть дуже жорстокі бої", - зазначив Бойченко.

За його словами, Маріуполь вже з 5-х діб повномасштабного військового вторгнення Росії знаходиться в оточенні. Для штурму міста росіяни кинули всі елітні підрозділи. Оборону героїчно тримають Азов, 36-та бригада морських піхотинців і Нацгвардія.

"Всі елітні підрозділи РФ були кинуті на штурм міста. І вже більше місяця наші хлопці, два герої України - командир полку Азов і командир 36 бригади морських піхотинців, Націгвардія - героїчно тримають оборону Маріуполя. Ще до початку активної фази війни ворожі сили перебили нам одне джерело, яке давало 70 відсотків об'єму води. Потім вони перебили другий ввід, який служив резервним джерелом водопостачання Маріуполя. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися повністю без води. Після цього вони позбавили нас газу", - каже Бойченко.читайте також"Не їли вже два дні, води трохи залишилося": жителі Маріуполя вмирають від голоду

Крім того, 21 березня російські загарбники ліквідували останнє джерело зв'язку у Маріуполі. Жителі міста опинилися в інформаційній ізоляції і не знають, що відбувається.

"У Маріуполі було штучно створено повний інформаційний вакуум, в якому ніхто з жителів не розуміє, що відбувається", - додав мер.

Також він сказав, що всі озброєння, які застосовують війська РФ у Маріуполі, є забороненими.

"Система Буратіно спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152-а гаубиця - заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже казати про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!"- заявив Бойченко.

Градоначальник Маріуполя додав, що постраждало 90% житлового фонду міста. Причому 40% відновити вже не можна.читайте такожЗСУ почали контратаку в бік Маріуполя - Запорізька ОВА

"Це 2600 будинків, з яких 60 відсотків мають пряме попадання Градом, гаубицею або системою Буратіно. 40 відсотків вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", - підкреслив Вадим Бойченко.

Командир полку Азов Денис Прокопенко заявляв, що ситуація у Маріуполі дуже важка, але контрольована. За його словами, йде підготовка до деблокади міста.

За його словами, українські захисники спалюють танки окупантів, завдають ударів по ворожих військах. Загарбники несуть втрати, їх наступальні темпи знижуються. У ворога більше ресурсів, але сили оборони України намагаються проводити успішні операції і контратакувати.

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війна в Україні новини Маріуполя війна Росії та України
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