Українка врятувала 100 людей з блокадного Маріуполя

Українка врятувала 100 осіб з блокадного Маріуполя / dailymail.co.uk

Українка, якій у 2014 році довелося покинути рідний Донецьк, тепер змушена була виїхати з Маріуполя, який облягають російські війська.

30-річна Христина разом з 36-річним чоловіком до повномасштабної війни розвивала ресторани в торгових центрах. Коли ж росіяни цинічно напали, то їх будинок став притулком для десятків людей, пише Daily Mail.

20 днів пекла

Саме стільки вони були свідками, як їх Маріуполь окупанти перетворюють на попіл. Сім'я ховалася в підвалі разом зі 100 людьми, готувала їжу на відкритому вогні на вулиці і пили розтоплений сніг.

Парі все ж вдалося дивом вибратися з жаху, але виїхавши з міста, вони поклялися допомогти втекти і іншим.

читайте також"Йдуть дуже жорстокі бої": війська РФ облягають Маріуполь, але місто під контролем ЗСУПротягом тижня вони пробули в будинку відпочинку на окупованій росіянами місцевості. Там вони координували невелику групу чоловіків, щоб повернутися в Маріуполь і витягнути людей з обложеного міста.

100 врятованих життів

Приєднався до "спецоперації" і 50-річний колишній таксист Юрій, який здійснював до чотирьох поїздок в день, попри те, що провів три дні в російському ув'язненні.

"Ми допомогли якомога більшій кількості людей - нам вдалося вивезти понад 100 осіб", – розповіла Христина. Зараз вона і її сім'я Поїхали з території, яку контролює Росія.

Раніше в Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що Збройні Сили України розпочали контрнаступ у напрямку північного заходу в бік обложеного російськими окупантами Маріуполя.

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