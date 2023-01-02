Десятки "трьохсотих" та згорівша техніка: ЗСУ влаштували пекло окупантам на Запоріжжі

Також авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників.

ЗСУ, війна, українські військові / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

ЗСУ завдали удару по районах зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

В Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати окупантів.

"Підтверджено вогневе ураження 31 Грудня районів зосередження живої сили і техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. У районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація про ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Читайте також: