"Бавовна" на Запоріжжі: ЗСУ "затрьохсотили" 230 окупантів

Кількість загиблих окупантів ще уточнюється. Також загарбники втратили три одиниці військової техніки, командний пункт і вузол зв’язку.

ЗСУ "затрьохсотили" 230 окупантів на Запоріжжі/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Радіо Свобода

Українські воїни "покошмарили" російських загарбників на Запоріжжі. У результаті влучних ударів в окупантів 230 поранених, кількість загиблих ще уточнюється.

Також ворог має втрати у військовій техніці. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"27 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що українська авіація упродовж доби 17 разів вдарила по районах зосередження противника і ще чотири удари нанесла по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів", – зазначають у Генштабі.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що існує ймовірність нового наступу російських військ в Запорізької області у зимовий період. Разом з тим така загроза залишається низькою, кажуть в ISW.

Нагадаємо, вранці 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами, у багатьох містах відбулися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет було пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Є постраждалі.

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