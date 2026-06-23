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Десятки смертей на полігонах: що відомо про небойові втрати у полку Скеля

Олексій Тесля
23 червня 2026, 23:35
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У полку Скеля заявляють, що 26 смертей для такого підрозділу нібито не є значним показником.
Скеля
У полку Скеля відреагували на публікації про смерті новобранців / Колаж: Главред, фото: Facebook/425skala

Головне:

  • Зафіксовано щонайменше 26 небойових смертей у полку Скеля
  • Новобранці заявляють про побиття та знущання
  • Командування визнало проблему нестатутних відносин

З кінця 2025 року до весни 2026 року в 425-му окремому штурмовому полку Скеля ЗСУ зафіксовано щонайменше 26 смертей військовослужбовців під час навчально-бойової підготовки, при цьому вони не пов’язані з бойовими діями.

Ці дані наводяться в розслідуванні видання Бабель. За інформацією журналістів, перші масові скарги на умови служби почали надходити наприкінці 2025 року.

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Зазначається, що військові, які залишили підрозділ і пішли в СЗЧ, повідомляли про випадки насильства та жорстокого поводження. Один із них, Олександр Жикін, стверджує, що його били й близько тижня утримували зв’язаним після спроби самовільного залишення частини. Також наводяться свідчення про насильство щодо новобранців з боку товаришів по службі.

Родичі загиблих та знайомі, з якими спілкувалися журналісти, заявляють, що в ряді випадків медична допомога надавалася зі значним запізненням. Більшість встановлених смертей пов’язані з пневмонією, серцево-судинними та іншими захворюваннями, що виникли незабаром після мобілізації. При цьому родини повідомляють про можливі сліди побоїв на тілах загиблих.

Реакція командування Скелі

У самому полку заявляють, що 26 смертей для такого підрозділу не є значним показником. Водночас у матеріалі підкреслюється, що йдеться лише про випадки, які журналістам вдалося підтвердити. Представники командування стверджують, що перевірка не виявила порушень у медичному забезпеченні, однак визнають наявність проблеми нестатутних відносин і заявляють про спроби її вирішення.

В Офісі військового омбудсмена, у свою чергу, повідомили про виявлені проблеми з медичним забезпеченням. Там також зазначили, що частка небойових смертей у підрозділі вища, ніж у середньому по інших частинах, хоча істотного розриву не фіксується.

Що передувало

Раніше командування Скелі відреагувало на публікацію в ЗМІ про загибель п’яти військовослужбовців з Івано-Франківської області — у полку провели додаткові перевірки.

За їхньою інформацією, частина цих смертей пов’язана з хронічними захворюваннями серця та легенів, а також із "прихованими патологіями", які не були виявлені під час проходження військово-лікарської комісії.

У полку зазначають, що командування зацікавлене в "повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин кожного випадку смерті військовослужбовців".

"Що стосується інформації про можливе неналежне поводження з військовослужбовцями, зокрема можливе побиття або порушення умов утримання, то кожен такий випадок підлягає в полку обов’язковій перевірці. Принципова позиція командування: у разі підтвердження таких випадків винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

Командування полку готове сприяти об’єктивному висвітленню ситуації зі смертями в полку, зазначили в підрозділі.

Гучний скандал у ЗСУ: реакція Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський раніше розпорядився, щоб командувачі угруповань і командири корпусів провели перевірку системи логістичного забезпечення підрозділів.

Йдеться про частини ЗСУ, які перебувають на передових позиціях оборони. Крім того, головкомандувач доручив забезпечити їх усім необхідним для постачання та евакуації, включаючи транспортні засоби, наземні роботизовані комплекси та інше технічне обладнання. Це стало реакцією на гучний скандал із голодуючими бійцями 14-ї ОМБр.

Як писав "Главред", у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У Міноборони запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв під контроль питання забезпечення харчуванням бійців на фронті.

Раніше стали відомі нові подробиці скандалу щодо військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які опинилися на передовій без їжі та підтримки на фронті. В Офісі військового омбудсмена повідомили про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ. За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

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Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скала"

425-й окремий штурмовий полк "Скала" — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія.

Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого — "Скала".

В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку — підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

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