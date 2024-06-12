Росія модернізувала для ударів по Україні Х-101: вона "дуже проблемна"

Руйнівна потужність цих ракет збільшилася вдвічі.

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Це не вперше Росія бʼє модернізованими Х-101 / Колаж: Главред, фото: unsplash

Російські окупанти застосували 12 червня по Україні уже четверту модифікацію ракет Х-101 з касетним спорядженням в одній з боєголовок, зауважив в ефірі Еспресо військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, це вже вдруге, коли ворог бʼє по Україні черговою модифікацією цих ракет.

"Росіяни зараз для ударів по Україні вже вдруге застосували чергову модифікацію своєї ракети Х-101, яка насправді дуже проблемна. Попередні дві мали бойову частину - 450 кг, тобто мали один рівень руйнівного впливу, а тут вже третя модифікація, яка явно була використана в тому числі під час ударів по енергосистемі, вона мала бойову частину масою загалом 800 кг - виходить розбіжність", - зазначив Киричевський.

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Він додав, що під час підготовки захисту обʼєктів критичної інфраструктури енергетики розраховували на ракети одного рівня руйнівної потужності, натомість він збільшився удвічі.

"Зараз вже четверта модифікація ракети Х-101 - це коли одна із боєголовок має касетне спорядження і проблема в тому, якщо ця ракета збивається, все одно касетні боєприпаси випадають із ракети й уражають ціль на великій площі", - пояснив експерт.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Ракетний удар по Україні 12 червня - головне

Вранці 12 червня Росія атакувала ракетами і дронами Київську, Дніпропетровську, Полтавську та інші області.

Як доповідали Повітряні сили, РФ застосувала 30 повітряних засобів, з них - 6 ракет і 24 "Шахеди". Зокрема, один "Іскандер", один "Кинджал" і чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації. Збити не вдалося тільки балістичну ракету "Іскандер".

Вибухи гриміли у Київській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

Влучань у критичну інфраструктуру на Київщині не було. Однак сталась пожежа на території промислового обʼєкта. Є пошкоджена цивільна інфраструктура.

Після обстрілу, досліджуючи місця прильоту уламків, поліція виявила на території Київської області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

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