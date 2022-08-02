Десятки "двохсотих" і палаючий ЗРК "ТОР": авіація ЗСУ спалила окупантів на Херсонщині

На південному напрямку були знищені зенітно-ракетний комплекс "Тор" та інша військова техніка російських окупантів.
ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації ворога. За минулу добу, 1 серпня, на південному напрямку був знищений зенітно-ракетний комплекс "Тор" та інша військова техніка російських окупантів.
Українська авіація завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області, повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Протягом доби підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили:
- 32 окупантів;
- 1 самохідну гаубицю "Мста-з";
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор";
- 4 одиниці броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога встановлюються.
Нагадаємо, українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.
Раніше в розвідці Великобританії повідомили, що для армії країни-агресора Росії вразливим досі залишається Запорізький напрямок. Тому російське військове керівництво вирішило перекинути на цю ділянку фронту підкріплення.
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