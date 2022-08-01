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Запорізький напрямок є найслабшою ділянкою для РФ, вона "латає дірки" підкріпленням – розвідка Британії

1 серпня 2022, 11:00

Росіяни перекидають туди підкріплення, намагаючись втримати свої позиції.

Российские военные, российские оккупанты
Британська розвідка назвала вразливу ділянку фронту для РФ/ Reuters

Для армії країни-агресорки Росії вразливим досі залишається Запорізький напрямок. Тому російське військове керівництво вирішило перекинути на цю ділянку фронту підкріплення.

Про це розповідає Міністерство оборони Великої Британії в Twitter. Зазначається, що армії РФ доводиться забирати військових з інших ділянок фронту, щоб підкріпити вразливу ділянку.

Також британська розвідка розповіла, що російським загарбникам доводиться коригувати свій план щодо Донбасу, адже у них не виходить досягнути прориву.

У розвідці Британії зазначають, що окупанти ймовірно продовжать свій штурм в районі Бахмута.

"Упродовж останніх чотирьох днів РФ продовжувала робити тактичні атаки на Бахмутському напрямку на північний схід від Донецька, але просувалася повільно", – зазначається у повідомленні.

Раніше аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) зазначали, що російська армія, ймовірно, створює умови для проведення наступу на захід у напрямку Харківської області або в бік Харкова.

Нагадаємо, українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.

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