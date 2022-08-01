Запорізький напрямок є найслабшою ділянкою для РФ, вона "латає дірки" підкріпленням – розвідка Британії

Росіяни перекидають туди підкріплення, намагаючись втримати свої позиції.
Для армії країни-агресорки Росії вразливим досі залишається Запорізький напрямок. Тому російське військове керівництво вирішило перекинути на цю ділянку фронту підкріплення.
Про це розповідає Міністерство оборони Великої Британії в Twitter. Зазначається, що армії РФ доводиться забирати військових з інших ділянок фронту, щоб підкріпити вразливу ділянку.
Також британська розвідка розповіла, що російським загарбникам доводиться коригувати свій план щодо Донбасу, адже у них не виходить досягнути прориву.
У розвідці Британії зазначають, що окупанти ймовірно продовжать свій штурм в районі Бахмута.
"Упродовж останніх чотирьох днів РФ продовжувала робити тактичні атаки на Бахмутському напрямку на північний схід від Донецька, але просувалася повільно", – зазначається у повідомленні.
Раніше аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) зазначали, що російська армія, ймовірно, створює умови для проведення наступу на захід у напрямку Харківської області або в бік Харкова.
Нагадаємо, українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.
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