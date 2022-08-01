ЗСУ знищили комбата вагнерівців, якого особисто нагородив президент Сирії Асад

Майор Кононов встиг повоювати в Сирії, Лівії та Україні, проте українські військові вручили йому квиток на "вічний концерт Кобзона".
Українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.
Окупант встиг повоювати у Сирії, Лівії та в Україні, але українські воїни обірвали його "стрімку військову кар’єру" і вручили квиток на "вічний концерт Кобзона". Про його загибель повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").
Майор Кононов був найманцем у ПВК "Вагнера" і воював у складі 331 Костромського полку ПДВ.
Окупант ще 2014 року поїхав на Донбас воювати проти Збройних сил України. Там командував "мінометним підрозділом розвідки" бойовиків.
Потім він пішов у ПВК "Вагнера" і з іншими найманцями воював на боці бойовиків так званої "ДНР".
Після цього загарбник брав участь у бойових діях в Сирії та Лівії, зокрема й під час захоплення сирійського Алеппо.
Загалом у нього було чотири "відрядження" на Донбас, три до Сирії та три – до Лівії.
При цьому відомо, що Кононову вручили найвищу нагороду Сирії, і він її отримав із рук особисто сирійського президента Асада.
Раніше повідомлялося, що група приватної військової компанії "Вагнера" ("Ліга") була повністю ліквідована в Україні. Це завдання виконали українські воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Нагадаємо, в Україні ліквідували 22-річного окупанта, який до цього врятувався під Чорнобаївкою. Антон Бєлов проходив строкову службу на території Південно-Африканської Республіки. Там він і підписав контракт з 20-ю мотострілецькою дивізією.
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