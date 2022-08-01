ЗСУ знищили комбата вагнерівців, якого особисто нагородив президент Сирії Асад

ЗСУ знищили комбата вагнерівців майора Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Асад/ Telegram Анатолій Штірліц

Українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.

Окупант встиг повоювати у Сирії, Лівії та в Україні, але українські воїни обірвали його "стрімку військову кар’єру" і вручили квиток на "вічний концерт Кобзона". Про його загибель повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Майор Кононов був найманцем у ПВК "Вагнера" і воював у складі 331 Костромського полку ПДВ.

Окупант ще 2014 року поїхав на Донбас воювати проти Збройних сил України. Там командував "мінометним підрозділом розвідки" бойовиків.

Потім він пішов у ПВК "Вагнера" і з іншими найманцями воював на боці бойовиків так званої "ДНР".

Окупант Сергій Кононов/ Telegram Анатолій Штірліц

Після цього загарбник брав участь у бойових діях в Сирії та Лівії, зокрема й під час захоплення сирійського Алеппо.

Загалом у нього було чотири "відрядження" на Донбас, три до Сирії та три – до Лівії.

При цьому відомо, що Кононову вручили найвищу нагороду Сирії, і він її отримав із рук особисто сирійського президента Асада.

Окупант Сергій Кононов/ Telegram Анатолій Штірліц

Раніше повідомлялося, що група приватної військової компанії "Вагнера" ("Ліга") була повністю ліквідована в Україні. Це завдання виконали українські воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Нагадаємо, в Україні ліквідували 22-річного окупанта, який до цього врятувався під Чорнобаївкою. Антон Бєлов проходив строкову службу на території Південно-Африканської Республіки. Там він і підписав контракт з 20-ю мотострілецькою дивізією.

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