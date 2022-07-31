ЗСУ знищили ешелон окупантів з понад 40 вагонів з технікою, особовим складом та боєприпасами

ЗСУ знищили ешелон російських окупантів на Херсонщині / Колаж фото Вікіпедія, Людмила Денісова

Українські військові майстерно влупили по ворожому залізничному ешелону з понад 40 вагонів. Снаряди з HIMARS прилетіли прямо на окуповану станцію Брилівка в Херсонській області. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його даними, ці вагони прибули з Криму. В них були солдати, військова техніка та боєприпаси.

"В результаті жива сила противника перетворилася на вуглинки, бойова техніка - в купи металобрухту, а БК злетів у повітря. Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму в Херсонську область", - написав Антон Геращенко.

Він додав, що кожен ешелон з бойовою технікою, особовим складом і боєприпасами відстежується в реальному часі з космосу.

Пізніше Геращенко повідомив, що в результаті удару по Брилівці загинули щонайменше 80 окупантів, ще 200 осіб поранені.

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Нагадаємо, аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що російські окупанти найближчим часом можуть зосередитися на тому, щоб проводити наступ на Бахмут і навколо Донецька. Загарбники хочуть захопити якомога більше позицій в Донецькій області до запланованих так званих "референдумів" у вересні.

Пізніше стало відомо, що російська армія найближчим часом може відновити наступ. Під серйозною загрозою знаходяться два міста-Запоріжжя та Кривий Ріг.

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