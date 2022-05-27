ЗСУ знищили ударний вертоліт РФ Алігатор за $10 млн

Вертоліт Ка-52 / mil.ru

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 12 атак ворога, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

В повідомленні зазначається, що українські захисники знищили танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

Крім того, підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

Водночас винищувач Повітряних Сил ЗСУ знищив крилату ракету в Чернівецькій області.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.

Збитий Ка-52 РФ / скріншот

Озброєння:

Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;

блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;

авіабомба.

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