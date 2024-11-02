Україна може втратити контроль над Донбасом: аналітик розкрив тривожний прогноз

Серйозна проблема територіальних втрат України - це дефіцит кадрів у Збройних силах.

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ЗСУ можуть відступити від Донбасу / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези аналітика:

Якщо Покровськ захоплять, Донбас буде втрачено

ЗСУ можуть відступати із позицій через сильну втому

Аналітик Bild Юліана Рьопке повідомив, що українські військові може втратити контроль над Донбасом. В українських військових забирає багато сил те, що разом з обороною Донеччини тисячі військових солдатів ЗСУ утримують ще й російську Курську область.

"Після Селидового військові підуть на Покровськ. Для всіх, хто колись був у Покровську, хто колись намагався дістатися до Покровська через логістичну мережу, абсолютно ясно, якщо Покровськ впаде, Донбас буде втрачено. Усі дороги йдуть через це місто. Щоб постачати Костянтинівку, Часів Яр, Краматорськ, потрібна ця дорога", - заявляє Рьопке у коментарі для Currenttime. відео дня

За його словами, одна з проблема територіальних втрат України - це дефіцит кадрів у Збройних силах. Через активні бої українські військові бригади, які тривалий час перебували на передовій, можуть бути виснажені. Це, вважає Рьопке, може призвести до відступу ЗСУ.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

"Вони все ще воюють, вони ще мотивовані, але воюють вже багато тижнів. Коли вони ротуються - це не означає, що вони у відпустці та можуть відновити сили. Це просто означає, що вони повертаються до якихось сіл і мають кілька вихідних, а потім їм потрібно повернутися на передову", - наголошує аналітик.

Ситуація у Донецькій області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що диктатор РФ Володимир Путін кинув великі сили, аби зламати опір ЗСУ. Владислав Селезньов заявив, що армія РФ намагається захопити Часів Яр у Донецькій області до настання сильних холодів - ситуація на фронті погіршується через наступ окупантів.

Майор ЗСУ Максим Жорін назвав прогноз у разі втрати Покровська. Негативні тенденції на полі бою фіксуються на Покровському і Торецькому напрямках. Якщо війська агресора Росії окупують Покровськ, для них відкриється безліч можливостей, щоб просуватися далі.

РФ стягла 120 тисяч військових під Покровськ, однак військові ЗСУ намагаються утримати оборону. Також відомо, що на півдні окупанти зосередили близько 200-тисячне угруповання, яке постійно намагається покращити своє тактичне положення. На Покровсько-Курахівському напрямку зосередили близько 120 тисяч.

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