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"Гроші доведеться банально друкувати": експерт описав три сценарії в Україні в 2024 році

Анна Ярославська
3 січня 2024, 09:46
Існує базовий, оптимістичний та песимістичний сценарії розвитку подій в Україні.
Олексій Кущ
Олексій Кущ описав три сценарії, які залежатимуть від фінансової допомоги Заходу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Олексій Кущ

Фінансова допомога Україні у 2024 році - під питанням. І це може спровокувати три сценарії розвитку подій. Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ розкрив деталі.

Базовий сценарій

Базовий сценарій полягає в тому, що Україна отримає приблизно 60, максимум 70 відсотків від рівня допомоги, яку нам надавали в 2023 році.

"Це дозволить нам протриматися та не призведе до якихось катастрофічних негативних наслідків, оскільки гривня може девальвувати максимум на 5 відсотків. Тобто курс долара буде 40-41 гривень, а інфляція буде на рівні 2023 року (близько 5,1 відсотка, - ред.), - сказав Кущ в інтерв'ю Главреду.

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Оптимістичний сценарій

Якщо Україна отримає всі обіцяні пакети допомоги, то курс іноземних валют може зміцнитися через великий приплив валюти, а інфляція може бути нижчою за ту, що була у 2023 році.

Песимістичний сценарій

Найгірший сценарій передбачає надання допомоги Україні в мінімальному обсязі.

"Тобто при такому сценарії все обмежиться кредитами МВФ і невеликою допомогою фінансових організацій деяких країн. І тоді вплив на ціни і курс буде критичним, оскільки гроші доведеться банально друкувати", - сказав Мельник.

При цьому фінансовий аналітик вважає ймовірність "апокаліптичного розвитку подій" малоймовірною - до 5 відсотків.

"Найімовірніше, в 2024 році нам надаватимуть допомогу і до такої ситуації не дійде, тому що це загрожуватиме серйозними наслідками в світі, зокрема і гуманітарними", - додав він.

Хто такий Олексій Кущ?

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Допомога Україні від країн Заходу

Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Євросоюз може обійти вето Угорщини на виділення Україні допомоги шляхом підписання окремої угоди між 26 державами. Такий варіант цілком можна реалізувати.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що в України може з'явитися новий спонсор. І це - Норвегія.

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