В України може з'явитися новий спонсор: Жданов назвав країну

Норвегія може дозволити собі одномоментно купити 57 літаків F-35, і для неї це не витрати, а модернізація військово-повітряних сил.

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Літак Зеленського неспроста приземлявся в Осло, вважає Жданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що в України може з'явитися новий спонсор. І це - Норвегія.

"Думаю, що неспроста літак українського президента приземлявся в Осло на зворотному шляху із США", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, обсяг стабфонду Норвегії становить 1,5 трильйона доларів.

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"Норвегія може дозволити собі одномоментно купити 57 літаків F-35, і для неї це не витрати, а модернізація військово-повітряних сил. І, до речі, в Норвегії ці гроші не зберігають в мішках, а пускають їх в оборот у вигляді кредитування. Лише в першому півріччі 2023 року Норвегія отримала прибуток від відсотків за кредитами в розмірі 142 мільярди доларів. А ми на 2024 рік просимо 61 мільярд", - пояснив Жданов.

Також експерт звернув увагу і на позицію королівських сімей Європи.

"Два місяці тому відбулася подія, про яку практично не говорять в широкому просторі – в жовтні в Парижі відбувся свого роду саміт королівських сімей Європи, на якому головував Чарльз, і його промова була присвячена Україні. Чарльз сказав, що королівські сім'ї повинні зробити все, щоб Україна перемогла в цій війні. А королівські сім'ї - це дуже велика політична сила. Хоча, здавалося б, всі вони обмежені конституціями, адже майже у всіх конституційна монархія, але той же британський парламент без короля не може працювати", - зазначив Жданов.

На його думку, королівські сім'ї прихильно налаштовані до України, оскільки ніхто не хоче повторення Другої світової війни.

"Адже зараз та ж сама "коричнева чума", тільки з іншого боку. Адже після будь-якої перемоги російських військ у Путіна ростуть крила за спиною. Він вже говорить про те, що Східна Європа – це сфера інтересів Росії", - сказав Жданов.

Він додав, що зараз переділ енергетичного ринку йде на користь Заходу, США та інших країн. Але російські газ і нафта при цьому нікуди не поділися, і їх Путіну потрібно комусь продавати.

"Ось він і думає: А що якщо енергетичний ринок переробити назад? Чому б знову не посадити Європу на російську "газову голку"? Те ж стосується і російського урану, і золота, і алмазів. Європа досі не може очиститися від лобістів російських інтересів. Путінська кліка настільки корумпувала Європу, що там кожного другого політика можна "брати за зябра", - резюмував експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Візит Зеленського до Норвегії

13 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Осло, столицю Норвегії. Глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Також Зеленський провів двосторонні переговори з учасниками саміту, а також зустрівся з королем Гаральдом V, відвідав Стортинг та поспілкувався з норвезькими політиками та підприємцями.

"Особисто дякую Норвегії за всю дуже своєчасну і принципову підтримку, яку вона надавала Україні з початку повномасштабного вторгнення", - сказав глава держави.

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