УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник

22 лютого 2022, 08:11

Малюк дивився мультфільм і грав з годинником. Під час напруженого моменту хлопчик випадково його проковтнув. Батьки одразу привезли дитину в Охматдит.

false
У Києві дитина проковтнула годинник / Фото facebook.com/ndslohmatdyt

У Києві трирічний хлопчик грався з годинником і випадково його проковтнув, коли дивився мультфільми. Малюка одразу відвезли в лікарню.

Лікарям Охматдиту вдалося дістати чужорідне тіло зі шлунка навіть без хірургічного втручання, повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.

"Малюк дивився мультфільм і грав из годинником. Під час напруженого моменту хлопчик випадково його проковтнув. Батьки одразу привезли дитину в Охматдит", - йдеться у повідомленні.

Команда ендоскопістів за три хвилини дістала годинник. У цей час маленький пацієнт перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією.

false
Фото facebook.com/ndslohmatdyt

"Годинник робочий, показував правильний час, навіть перебуваючи в шлунку", - заявила завідуюча відділенням ендоскопії Дар'я Вороняк.

Реклама

Як повідомляв Главред, в Дніпрі в лікарню потрапила дитина, яка проковтнула шпильку, і вона опинилася в дихальних шляхах. Шпилька встигла підколотися до трахеї.

У Кременчуці Полтавської області госпіталізували 4-річну дитину. Поки мати займалася домашніми справами, малюк проковтнув щонайменше 60 пігулок. Медики поставили йому діагноз"медикаментозне отруєння".

Інші новини:

viber
новини Києва Охматдет дитина
Зараз ви переглядаєте новину «Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березняЩедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березня Астролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіакуАстролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіаку Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаГороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удача Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиГороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблеми Диверсії в Києві та областях: в Україну закинули спецгрупи агентури ФСБДиверсії в Києві та областях: в Україну закинули спецгрупи агентури ФСБ
08:41

Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертв

08:22

Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

08:20

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:12

Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаВідео

08:11

Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник

Реклама
08:08

Демонтаж "Мінська": настає час проактивної політикиПогляд

07:28

"Хто стане наступним?": постпред України виступив на Радбезі ООН після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:44

Гороскоп на березень 2022 для Овнів: таємний роман, підступи колег і неймовірна удачаВідео

06:42

Росія планує "надзвичайно жорстоке" вторгнення, щоби "розчавити" Україну - радник Байдена

06:20

Гороскоп на березень 2022 року для Козерогів: названо дати, коли прийдуть гроші та здійсниться мріяВідео

06:11

Знайдений простий спосіб, який допоможе швидко впоратися з нудотою

06:09

Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуПогляд

05:05

Заберуть гроші й депортують: як заробітчанам не стати жертвою обману при пошуку роботи в Німеччині

04:09

Як виростити помідори черрі на підвіконні: покрокова інструкція

04:00

Нова ціна за півлітровку: українцям розповіли про подорожчання горілкиВідео

03:52

Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення

03:44

"Лукава кішка": Ольга Горбачова в леопардовому боді і на колінах засвітила свою "красу"

02:42

Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

02:36

США вивозять з України своїх дипломатів переночувати до Польщі - Bloomberg

02:19

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони"

Реклама
01:59

Зеленський терміново звернувся до українцівВідео

01:52

Рано чи пізно це мало статись, "Мінськ" не призвів би до мируПогляд

01:41

Росія порушила територіальну цілісність України - генсек ООН

01:40

Vodafone накрутила тариф: абонентам розповіли про нову ціну

01:38

Прикмети на 22 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

01:31

Сьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"Відео

01:25

"Катастрофічні" санкції США: Байден заборонив громадянам США інвестувати в "ЛДНР"

00:56

Екперти заявили, що селфі небезпечні для здоров'я

00:51

Українців закликали не поширювати інформацію про пересування ЗСУ

00:49

"Танки, дуже багато": очевидці розповіли про колону техніки в Донецьку

00:33

На лінії розмежування ЗСУ стоятимуть навпроти регулярної армії РФ - договір

00:31

Байден поспілкувався з Зеленським, Шольцем і Макроном - про що йшла моваВідео

00:22

Термінове засідання РНБО: перші подробиціВідео

00:18

В ОБСЄ закликали Росію "утриматися" від військового втручанняВідео

21 лютого, понеділок
23:40

Визнання Путіним "ЛДНР": ситуація разюче відрізняється від 2014-гоПогляд

23:36

Хто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР"Відео

23:34

Путін вводить війська на окупований Донбас під виглядом "миротворців"Відео

23:16

Путін визнав "ЛДНР": як відреагували на його рішення світові лідери

23:14

У Росії уточнили кордони, в яких визнають "ДНР" та "ЛНР"Відео

22:52

Путін визнав суверенітет "ДНР/ЛНР": що це означає і чого чекатиПогляд

Реклама
22:43

Путін хоче налякати своїм божевіллямПогляд

22:39

Іван Яковина. Україна близька до перемоги над РФВідеоблоги

22:39

Путін згадав, як запитував у США про прийняття Росії до НАТО

22:19

5 непотрібних справ по дому, від яких господаркам потрібно скоріше забутиВідео

22:10

Україна відкрила кримінальні провадження проти Путіна і членів Радбезу РФ

21:48

Визнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для України

21:35

"Це не порожня бравада": Путін оцінив плани України знову отримати ядерну зброюВідео

21:35

Путін визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу"Відео

21:30

Путін: вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії

20:49

Вашингтон контактував з Україною щодо питання можливої евакуації Зеленського - NBC

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти