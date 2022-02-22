Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник

У Києві дитина проковтнула годинник / Фото facebook.com/ndslohmatdyt

У Києві трирічний хлопчик грався з годинником і випадково його проковтнув, коли дивився мультфільми. Малюка одразу відвезли в лікарню.

Лікарям Охматдиту вдалося дістати чужорідне тіло зі шлунка навіть без хірургічного втручання, повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.

"Малюк дивився мультфільм і грав из годинником. Під час напруженого моменту хлопчик випадково його проковтнув. Батьки одразу привезли дитину в Охматдит", - йдеться у повідомленні.

Команда ендоскопістів за три хвилини дістала годинник. У цей час маленький пацієнт перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією.

Фото facebook.com/ndslohmatdyt

"Годинник робочий, показував правильний час, навіть перебуваючи в шлунку", - заявила завідуюча відділенням ендоскопії Дар'я Вороняк.

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Як повідомляв Главред, в Дніпрі в лікарню потрапила дитина, яка проковтнула шпильку, і вона опинилася в дихальних шляхах. Шпилька встигла підколотися до трахеї.

У Кременчуці Полтавської області госпіталізували 4-річну дитину. Поки мати займалася домашніми справами, малюк проковтнув щонайменше 60 пігулок. Медики поставили йому діагноз"медикаментозне отруєння".

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