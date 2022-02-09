Десятки магнітних кульок в уретрі: на Волині врятували підлітків, які гналися за гострими відчуттями

До лікарні потрапили двоє хлопців, які засунули в уретру 86 магнітних кульок, щоби посилити відчуття під час мастурбації. Їх прооперували.
У Волинській області двоє підлітків потрапили до лікарні з аналогічними проблемами - десятками магнітних кульок в уретрі. Лікарям довелося рятувати їхні статеві органи.
Хлопчики у віці 10-15 років були прооперовані. З їхніх сечових міхурів витягли 62 і 24 магнітних кульки, повідомляє Волинський обласний пренатальний центр у Facebook.
Наявність магнітних кульок в уретрі підлітки пояснюють тим, що хотіли посилити відчуття під час мастурбації.
Післяопераційний період у пацієнтів пройшов без ускладнень. Їх виписали додому в задовільному стані.
"Закликаємо батьків приділяти більше уваги своїм дітям, пояснювати і застерігати від небезпеки і, нарешті, не купувати іграшок, які не підходять дітям за віком, особливо начинених магнітами. Адже вчасно виявлена проблема нівелює ризики і мінімізує небезпеку", - закликали медики.
Також лікарям доводиться діставати термометри або навіть дроти.
Як повідомляв Главред, в січні прооперували дитину, яка проковтнула 32 магнітних кульки. Малюк отримав неодимовий конструктор на Новий Рік.
Раніше в популярній серед дітей і підлітків соцмережі TikTok з'явився новий небезпечний челлендж. Його суть полягає в тому, щоби з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру. В результаті діти опиняються в лікарні з важкими опіками.
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