"Великій РФ" школярі купують дрони: окупанти трусяться від жаху через поставки зброї в Україну

Окупанти трусяться від жаху, коли чують про поставки зброї в Україну/ Reuters

Російські загарбники заздрять українським військовим через те, що в ЗСУ є новітнє озброєння. А окупантів при цьому РФ не забезпечила необхідним військовим обладнанням, коли розв’язала повномасштабну війну проти України.

Про це російський окупант розповідає знайомому по телефону. Їхню розмову перехопила і оприлюднила Служба безпеки України.

"Нам би безпілотники, як у них "Байрактар". Була б тема взагалі... Їхні пташки політали, координати просвітили, і тоді вони як вдарили [ неценз.] нас" – поскаржився своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.

Сам загарбник у розмові почав висміювати "велич Росії". За його словами, РФ не забезпечила їх навіть простими дронами, і тепер окупанти просять своїх рідних шукати і купувати їм хоч якісь безпілотники. Частково дрони для них купують спонсори.

"Росія – дика держава… Самі замутили ту спецоперацію... А фермери тепер нам збирають гроші, щоб купити квадрики", – каже загарбник.

Також окупанти з жахом стежать за тим, як в Україну надходить західне озброєння. За словами загарбника, вони постійно читають новини, як інші країни надають Україні зброю, і бояться настання того часу, коли отриману військову допомогу ЗСУ почнуть застосовувати на фронті.

В СБУ при цьому зазначають, що, напевно, окупанти ще не читали новин про нові гармати і ленд-ліз.

"Тож попереду у них багато відкриттів. Не тільки в новинах, але і на полі бою", – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ та область, а також Харківщина і Львівщина. Жителі регіонів заявили про звуки ракет і вибухів.

Також повідомлялося, що вранці 17 травня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі та багато поранених.

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