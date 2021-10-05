Данілов розповів, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19

Число зайнятих ліжок в ковидних лікарнях може досягти 50 тисяч одночасно / УНІАН

В Україні вже спостерігають збільшення показників захворюваності COVID-19 в різних регіонах, а пік очікується в кінці жовтня.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, очікується, що число зайнятих ліжок в підступних лікарнях може досягти 50 тисяч одночасно.

За його словами, це серйозне навантаження на медсистему, але в Україні буде підготовлено 80 000 ліжок для хворих COVID-19.

У той же час глава Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевняє, що пік захворюваності COVID-19 може припасти на початок листопада.

Читайте такжеЯк вилікувати коронавірус вдома: лікар розповіла, що категорично не можна робити"У листопаді-грудні будуть пікові показники. Тоді можна говорити про погіршення ситуації. Однак поки все під контролем", - заявив він в ефірі "24 каналу".

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Коронавірус в Україні набирає обертів

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на сьогодні, 5 жовтня вісім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Індикатори адаптивного карантину по регіонах України на 5 жовтня / moz.gov.ua

Ще вчора сім регіонів мали показники "помаранчевої" зони, 5 жовтня до них приєдналася Закарпатська область. Всього в список з найбільш погіршеною епідеміологічною статистикою входять зараз такі області:

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Рівенська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

Всі ці регіони мають погані показники рівня захворюваності коронавірусом. Найгірша статистика зараз у Чернівецькій-653, Харківській - 450 та Запорізькій області - 380. У той час як норма повинна становити не більше 75 хворих на 100 тисяч населення.

Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 5 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 846 жителів країни. У тому числі захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 1 881 осіб; летальних випадків - 317 (добою раніше було 114); одужали - 4 229 осіб.