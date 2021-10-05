У кафе і метро – за COVID-сертифікатом: Кличко попередив про загрозу локдауну в Києві

Киянам загрожують нові карантинні обмеження / УНІАН

У Києві можуть ввести нові карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюванням коронавірусом, заявив мер столиці Віталій Кличко.

У разі введення нових обмежень, можуть дозволити бути присутніми на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, а також в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей, тільки при наявності QR-коду про вакцинацію, підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Крім того, карантинні обмеження також можуть торкнутися ситуації з проїздом в громадському транспорті.

"У разі різкого погіршення ситуації - для того, щоб не вводити повний локдаун, як це було в минулому році, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни", - повідомив Кличко.

Разом з тим він додав, що розглянуті варіанти поки знаходяться на стадії обговорення. При цьому є варіант введення COVID-сертифікатів для провїзду в громадському транспорті на випадок "червоного" рівня, проте міська влада поки не хоче його запроваджувати.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував терміни пікового навантаження у зв'язку з ростом числа заражень коронавірусом.

У разі, якщо число хворих буде продовжувати рости, то ситуація в країні може значно погіршитися вже в жовтні. Разом з тим заступник голови МОЗ зазначив, що за розрахунками пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується приблизно в листопаді.