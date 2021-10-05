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Коронавірус в Україні 5 жовтня: кількість жертв хвороби за добу перевищила 300 осіб

5 октября 2021, 08:32
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За добу COVID-19 виявили у 9 846 жителів країни. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Коронавірус
На лікарняні ліжка за добу потрапили майже 2 тис. українців / Reuters

Станом на ранок вівторка, 5 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 846 жителів країни. Зокрема, захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 881 осіб; летальних випадків - 317 (добою раніше було 114); одужали - 4 229 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика станом на ранок 4 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Києві

Станом на ранок 5 жовтня в Києві виявили 560 заражених коронавірусом. Це на 391 випадок більше, ніж 4 жовтня (169 випадків).

Всього в столиці підтверджено 236 545 випадків COVID-19. З початку епідемії в Києві видужали 221 658 осіб (224 - за добу); померли 5 463 людини (13 за добу).

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У Київській області зафіксовано 135 551 випадок - 19 (461 новий випадок за добу).

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 560 випадків;
  • Вінницька область - 143 випадки;
  • Волинська область - 322 випадки;
  • Дніпропетровська область - 992 випадки;
  • Донецька область - 662 випадки;
  • Житомирська область - 87 випадків;
  • Закарпатська область - 99 випадків;
  • Запорізька область - 667 випадків;
  • Івано-Франківська область - 151 випадок;
  • Київська область - 461 випадок;
  • Кіровоградська область - 16 випадків;
  • Луганська область - 443 випадки;
  • Львівська область - 592 випадки;
  • Миколаївська область - 152 випадки;
  • Одеська область - 809 випадків;
  • Полтавська область - 526 випадків;
  • Рівненська область - 398 випадків;
  • Сумська область - 247 випадків;
  • Тернопільська область - 155 випадків;
  • Харківська область - 940 випадків;
  • Херсонська область - 126 випадків;
  • Хмельницька область - 178 випадків;
  • Черкаська область - 342 випадки;
  • Чернівецька область - 609 випадків;
  • Чернігівська область - 169 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 469 856 осіб;
  • одужали - 2 268 752 людини;
  • летальних випадків - 57 206;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 003 972.

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням https://bit.ly/2Rr4iW5

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 4 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 821 жителя країни. Було госпіталізовано 2 092 особи; летальних випадків - 114; одужали - 1 116 осіб.

Столиця вже на межі потрапляння в помаранчеву зону карантину. Як розповів 4 жовтня голова Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, вживаються всі заходи стосовно вакцинації, щоби запобігти посиленню карантину.

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ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку епідемії коронавірусу: оптимістичний, песимістичний та помірний. Україна зараз йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19, проте ситуація може швидко змінитися.

Кожна наступна хвиля захворюваності на коронавірус не несе серйозної загрози для тих, хто перехворів на COVID-19 або прищепився, заявила доктор медичних наук, лікарвірусолог Алла Мироненко. За її словами, під час першої хвилі восени минулого року хворіли одні, під час другої весни хворіли вже інші люди. Тепер залишилися ті, хто не хворів і не вакцинувався. Саме ці люди зараз і хворіють на коронавірус - їх потрібно вакцинувати в першу чергу.

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