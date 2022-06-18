Данілов спростував заяви про 1000 загиблих бійців ЗСУ за день: "У них немає доступу до таких даних"

Данілов спростував заяви про 1000 загиблих бійців ЗСУ за день/ Reuters, УНИАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяви, які звучали з вуст різних діячів, що нібито на фронті щодня гинуть 200-300, а то й 1000 українських воїнів.

За словами Данілова, люди, які розповідають таку інформацію, насправді навіть не мають доступу до цих даних. Про це він сказав в інтерв'ю "Ліга.net".

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть – ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", – заявив секретар РНБО.

За його словами, він не розуміє, чим такі заяви можуть бути спровоковані. Проте "жонглювати цифрами", коли йдеться про загиблих, не можна, наголосив Данілов.

"Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", – сказав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили на фронті близько 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Українські воїни на Харківському напрямку націлені на те, щоб прорватися у тил військ окупантів, які діють на Слов’янському напрямку.

Раніше повідомлялося, що вранці в суботу, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

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