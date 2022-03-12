Данілов назвав країну, яка стане наступною метою Путіна після України

Данилов / Reuters

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країнам Балтії загрожує небезпека з боку Росії.

Під час телемарафону Данілов сказав, що в разі її перемоги у війні проти України наступною метою Путіна може стати Литва.

"Що стосується ситуації з країнами Балтії та Польщею. Дійсно їм загрожує небезпека з боку РФ. Не всі це усвідомлюють в Європі. Поведінка деяких країн, наприклад Німеччини, трішечки дивна з огляду на те, що в 21 столітті відбувається на території Європи...Те, що дає наша розвідка, мова сьогодні йде про Литву", - зазначив він.

У свою чергу секретар РНБО підкреслив, що РФ не збирається зупинятися.

"У них є наступна мета. Якщо вони здобудуть перемогу на нашій території, то наступна країна, яку захоче захопити Путін, - це буде Литва. Потім будуть інші країни Балтії, потім вони можуть дістатися до Польщі. Все це буде залежати від того, яким чином НАТО буде себе вести. Сьогодні їхня поведінка дивна. Вони думають, що їх обійде ця небезпека", - резюмував він.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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