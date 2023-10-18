Битимуть війська РФ ракетами ATACMS: у ЗСУ розповіли, чого чекати на полі бою

Агресорка Росія активізувала роботу авіації, армії України потрібно атакувати напрямки, які забезпечують потужності ворога, сказала Наталія Гуменюк.

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Всі ракети ATACMS, які будуть в України, ЗСУ відправлять за потрібною адресою - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Застосування силами оборони України американських далекобійних ракет ATACMS прискорить контрнаступ. Ворожі війська Росії посилили роботу авіації, тому потрібно атакувати напрямки, що забезпечують потужності росіян. Всі ракети будуть "відправлені за потрібною адресою". Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Під час брифінгу в Укрінформ вона розповіла про те, що ракети дозволять знищувати ворожі можливості в глибоких тилах. Ефективні удари посприяють прискоренню контрнаступу армії України.

"Розуміючи, що ворог останнім часом активізував авіацію зокрема, було ясно, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують його потужності. Так і сталося, і результат очевидний", - зазначила Гуменюк. відео дня

Також вона додала, що кожна ракета надає можливість завдати ворогові нищівного удару, тому їх потрібно використовувати з максимальним ефектом.

"Скільки б їх (ракет, - ред.) не було, всі вони будуть направлені за адресою", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Україна отримала ATACMS і вдарила ними по військах РФ

Журналісти BBC 17 жовтня повідомили, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Згідно з даними, сили оборони України били по російських окупантах у Бердянську та Луганську. Ворог, мабуть, не був готовий до таких ударів.

Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на полі бою. За словами глави держави, ракети, які передали США, продемонстрували, на що здатні. Український гарант подякував американським партнерам.

У Білому домі підтвердили передачу Україні ракет ATACMS. Представник Ради нацбезпеки США Едрієн Уотсон повідомив, що Київ отримав ракети з дальністю пуску 160 кілометрів. У Вашингтоні очікують посилення бойових можливостей ЗСУ завдяки таким ракетам.

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