COVID здає позиції на тиждень раніше: Ляшко розповів, що ситуація потроху стабілізується

Віктор Ляшко / УНІАН

В Україні вперше за січень і Лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності коронавірусом COVID-19. Про це заявив керівник МОЗ Віктора Ляшка під час традиційного брифінгу.

"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - заявив чиновник.

Причому каже, Ляшко, рівень захворюваності почав стабілізуватися як мінімум на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

Чиновник окремо нагадав, що за минулий тиждень в Україні було зареєстровано 235 256 випадків коронавірусу ‒ на 7,6 тисячі менше в порівнянні з попереднім тижнем.

"У лікарні за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози", - говорить він.

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Коронавірус в Україні:

Станом на ранок понеділка, 14 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 993 жителів країни. У тому числі захворіли 1447 дітей та 252 медпрацівники.

Як кажуть у прес-службі МОЗ, за минулі 24 години було госпіталізовано 2270 осіб; летальних випадків-142; одужали 9 338 осіб.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.