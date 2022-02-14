Коронавірус в Україні 14 лютого: добова кількість виявлених COVID-хворих впала до 17 тисяч

Коронавірус в Ураїні знизив темп / Фото УНІАН

Станом на ранок понеділка, 14 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 993 жителів країни. Зокреема, захворіли 1447 дітей та 252 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2270 осіб; летальних випадків - 142; одужали 9 338 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 2293;

Вінницька область - 401;

Волинська область - 445;

Дніпропетровська область - 1171;

Донецька область - 737;

Житомирська область - 739;

Закарпатська область - 292;

Запорізька область - 468;

Івано-Франківська область - 436;

Київська область - 530;

Кіровоградська область - 258;

Луганська область - 245;

Львівська область - 736;

Миколаївська область - 746;

Одеська область – 1519;

Полтавська область - 222;

Рівненська область - 395;

Сумська область - 500;

Тернопільська область - 361;

Харківська область - 1107;

Херсонська область - 721;

Хмельницька область - 564;

Черкаська область - 823;

Чернівецька область - 571;

Чернігівська область - 713.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 14 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 542 693 людини;

одужали - 3 788 395 пацієнтів;

летальних випадків - 102 950;

проведено ПЛР-тестувань - 19 060 801.

Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже вийшла на пік захворюваності на коронавірус. У день фіксується по 41 тисячі заражень. Однак особливість цієї хвилі полягає в тому, що кількість випадків інфікування зростає, водночас не збільшується кількість госпіталізацій. При такій ситуації знижується навантаження на стаціонарну медичну допомогу. Локдауну в країні не буде, а для ослаблення карантину з'явиться можливість після того, як рівень вакцинації по країні складе 70%.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

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