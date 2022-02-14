Коронавірус в Україні 14 лютого: добова кількість виявлених COVID-хворих впала до 17 тисяч

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях, повідомили у МОЗ України.
Станом на ранок понеділка, 14 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 993 жителів країни. Зокреема, захворіли 1447 дітей та 252 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2270 осіб; летальних випадків - 142; одужали 9 338 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2293;
- Вінницька область - 401;
- Волинська область - 445;
- Дніпропетровська область - 1171;
- Донецька область - 737;
- Житомирська область - 739;
- Закарпатська область - 292;
- Запорізька область - 468;
- Івано-Франківська область - 436;
- Київська область - 530;
- Кіровоградська область - 258;
- Луганська область - 245;
- Львівська область - 736;
- Миколаївська область - 746;
- Одеська область – 1519;
- Полтавська область - 222;
- Рівненська область - 395;
- Сумська область - 500;
- Тернопільська область - 361;
- Харківська область - 1107;
- Херсонська область - 721;
- Хмельницька область - 564;
- Черкаська область - 823;
- Чернівецька область - 571;
- Чернігівська область - 713.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 542 693 людини;
- одужали - 3 788 395 пацієнтів;
- летальних випадків - 102 950;
- проведено ПЛР-тестувань - 19 060 801.
Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже вийшла на пік захворюваності на коронавірус. У день фіксується по 41 тисячі заражень. Однак особливість цієї хвилі полягає в тому, що кількість випадків інфікування зростає, водночас не збільшується кількість госпіталізацій. При такій ситуації знижується навантаження на стаціонарну медичну допомогу. Локдауну в країні не буде, а для ослаблення карантину з'явиться можливість після того, як рівень вакцинації по країні складе 70%.
Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.
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