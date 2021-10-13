COVID-19 наступає на Україну: чотири регіони наближаються до режиму жорсткого карантину

Сумська, Донецька, Житомирська та Харківська області наближаються до червоної зони / Reuters

Чотири регіони України-Сумська, Донецька, Житомирська та Харківська області – демонструють критичні передумови для переведення їх у червону зону карантинних обмежень. Найгірша ситуація в Сумській області, де коефіцієнт виявлення коронавірусу вже вище 30%, що вдвічі більше, ніж в середньому по всій країні. Про це заявив голова Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Під час свого брифінгу в середу, 13 жовтня, він розповів про те, що крім Херсонської області, де вже оголошена червона зона протиепідемічних обмежень, до режиму жорсткого карантину підходять Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. У Сумській області фіксується найбільш критична ситуація - крім високого коефіцієнта виявлення коронавірусу, там перевищені показники щодо заповненості лікарняних ліжок для пацієнтів з киснем і фіксуються висока динаміка зростання госпіталізацій.Читайте такжеБез тесту або COVID-сертифіката не поїдеш: Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів

"До "червоного" рівня епідемічної небезпеки, крім Херсонської області, яка вже увійшла до "червоної" зони, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. З цих чотирьох регіонів найкритичніша ситуація у Сумській області, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже перевищив 30%, це дуже багато, на 50% більше встановленого порогу і вдвічі більше, ніж в середньому по країні", - підкреслив Юрій Ганіченко.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок середи, 13 жовтня, за минулі 24 години в Україні зафіксовано 16 309 нових випадків зараження COVID-19. Госпіталізовано 4 901 особу.

Вчені стверджують, що у середньому в Україні встановлюється 13 175 випадків коронавірусу на день. За прогнозами дослідників, вже до кінця жовтня кількість щоденних заражень COVID-19 може перевищити показник в 20 тисяч випадків.

Як заявили дослідники, найскладніша ситуація з COVID-19 наразі у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.