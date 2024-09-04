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Цинічний удар Росії по Львову: як саме Польща готова допомогти місту

Даяна Швець
4 вересня 2024, 17:24
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Варшава готова прийти Україні на поміч - прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поділився деталями.
Зеленский, Туск, обстрел Львова
Зеленский, Туск, обстрел Львова / Колаж: Главред, фото: Президент України

У Польщі не залишилися осторонь сьогоднішнього удару Росії по Львову. Так, Варшава запропонувала допомогу у відновленні історичних будівель, які постраждали внаслідок російської атаки.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував відповідний допис в соцмережі Х.

"Львів потребує допомоги! Метою російської атаки був центр міста", - написав він.

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За словами прем'єр-міністра Польщі, під час атаки Росія пошкодила велику кількість історичних будівель міста.

"Польща готова допомогти з їх відновленням", - заявив Туск.

Хто такий Дональд Туск?

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Цинічний удар Росії по Львову: як саме Польща готова допомогти місту
Звідки РФ завдає ударів по Україні / Инфографика: Главред

Як відомо, після страшної атаки на наші міста, Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що "це чергова дуже напружена ніч для всієї системи ППО Польщі", чим неабияк одночасно насмішило та розлютило українців. Уранці 4 вересня польські військові піднімали у небо власну авіацію, однак відбити атаку Україні ніяк не допомогли.

Згодом у Defence Romania назвали причину, чому польські F-16 не знищують російські ракети. Як зазначили журналісти, це питання викликає багато суперечок, і багато експертів вважають, що саме Польща або Румунія можуть стати першими країнами, які порушать так звану "червону лінію".

Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Удар по Львову 4 вересня - наслідки обстрілу Львова

Як відомо, у ніч на 4 вересня в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетно-дронову атаку з боку Росії. За даними рятувальників, вдалося врятувати 12 людей, пошкодження отримали 53 особи. Відомо про 7 загиблих, серед яких діти віком 7 та 14 років.

На жаль, ворог непередбачуваний і РФ змінює тактику ударів по Україні. Країна-агресор перестала маскувати свої удари по цивільних об'єктах на території України, та, ймовірно, буде підвищувати градус ескалації, зазначив Подоляк.

Як відомо, внаслідок російського терористичного удару по житловому будинку у Львові трагічно загинули майже всі члени родини Базилевич, однак батько врятувався дивом. Главред розповів нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову.

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