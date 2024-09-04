РФ змінює тактику ударів по Україні: у Зеленського попередили про загрозу і назвали міста

РФ перестала маскувати свої удари по цивільних об'єктах на території України, та, ймовірно, буде підвищувати градус ескалації, зазначив Подоляк.

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РФ буде підвищувати градус ескалації щодо цивільного населення України / Колаж Главред, фото: УНІАН

​Російські окупанти в останні дні застосовують нову тактику ракетних ударів по території України. Ціль ворога може полягати в тому, щоб підвищувати градус ескалації. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія здатна обстрілювати будь-який об'єкт на території України, незалежно від його типу або місця розташування.

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"Тобто у Росії достатньо ракет, які можуть влучати будь-де на території України. Тут питання в тому, що як би ви не повідомляли про те, що буде атака чи там в тому, чи іншому напрямку балістичні ракети. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Запоріжжя, Дніпро, Полтаву чи Харків. Це буквально лічені не хвилини, а секунди. Тобто це півтори хвилини, дві і так далі", - сказав Подоляк.

Подоляк зауважив, що запобігти ударам російських балістичних ракет можна лише шляхом побудови всеосяжної системи протиракетної оборони, особливо на сході та південному сході країни. Для захисту від балістичних ракет необхідно використовувати системи ППО, такі як Patriot чи NASAMS, які ефективно протидіють цьому типу загрози.

За його словами, це дозволить підвищити ефективність перехоплення ракет до 90-95%.

"Це перше. Тобто тут зрозуміло що треба робити, в чому є дефіцит. І зрозуміло, що шукати винних серед українців - це нонсенс. І на це якраз розраховуються отакого типу геноцидні удари. І тут я переходжу до другої складової. Ми бачимо зміну в ракетній тактиці РФ. Вони перестали взагалі маскувати, що вони роблять. Вони б'ють по центру міста. По навчальному закладу, по лікувальному. Це ми, до речі, бачили і в Полтаві, і у Львові, а на початку сьогоднішньої ночі у Сумах", - додав він.

Подоляк підкреслив, що Росія свідомо обстрілює райони з густою житловою забудовою, центральні частини міст та соціальні об'єкти з метою спричинити шок серед населення.

"Знову ж таки, щоб ми почали оці розборки хто в чому винний і чи можна було цьому запобігти. Тобто тактика абсолютно свідома. Вони вже не говорять, що атакують якісь там об'єкти військові і так далі. Вони відверто вже говорять, що б'ють по цивільному населенню. Чому ця тактика можлива сьогодні? Тому що міжнародної юрисдикції не існує, на жаль", - заявив радник керівника ОП.

Він також зазначив, що візит Путіна до Монголії, яка є підписантом Римського статуту, але не виконала ордер МКС, є свідченням того, що Росія буде посилювати ескалацію, порушуючи міжнародне право та завдаючи ударів по цивільному населенню України.

Подоляк наголосив, що це єдиний інструмент впливу, який залишається у Росії.

Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Удар по Львову 4 вересня - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 вересня станом на 13:00 у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового удару ворога, повідомили в ДСНС України. Рятувальники змогли врятувати 12 людей, 53 особи отримали поранення. Загинули 7 осіб, серед них діти 7 та 14 років.

В ніч на 4 вересня 2024 року російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Повітряні сили ЗСУ збили 22 ударні дрони та 7 крилатих ракет. Загалом було виявлено та супроводжено 42 повітряні цілі.

Росія відзвітувала про удари по Полтаві та Львову 3 та 4 вересня, внаслідок яких загинуло близько 60 осіб. Російські терористи стверджують, що у зруйнованому навчальному закладі в Полтаві начебто перебували "іноземні інструктори". У Львові, за їхніми словами, удар "Кинджалами" та БПЛА був спрямований по підприємству ВПК, хоча насправді ракети влучили в житлові будинки.

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