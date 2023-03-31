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"Пора серйозно сприймати дії двох психопатів": США мають присікти плани РФ щодо "ядерки" в РБ – Санніков

31 березня 2023, 10:35
США повинні показати Україні і світу, що вони мають рішучість для зупинення провокацій РФ.
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Андрей Санников
США повинні присікти плани РФ щодо ядерної зброї в Білорусі, вважає Санніков/ сайт Кремля, скрін

Сполучені Штати Америки повинні серйозно сприймати наміри країни-агресорки РФ розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі та вжити заходів, щоб запобігти цьому. Найперше США повинні продемонструвати Україні та світу рішучість присікти такі дії Росії.

Якщо РФ все-таки розмістить свою тактичну ядерну зброю в РБ, у США повинен бути план заходів, яких вони можуть вжити після цього. Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв’ю Главреду.

"Пора вже почати серйозно ставитися до тих речей, які можуть влаштувати два психопати, в Кремлі і Мінську, Україні та Європі. І вжити дійсно серйозних заходів: санкції, Рада Безпеки ООН, розміщення додаткових Збройних сил на східному кордоні. Ну і, врешті-решт, захист України військами НАТО. Тому що це мало б статися раніше – мали бути передбачені операції для захисту себе, своїх територій в Європі, і можливості діяти в Україні для опору російській агресії", – зазначив Санніков.

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Хто такий Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Станом на цей час Захід повинен продовжувати надавати зброю Україні та мати чітке розуміння, що буде у двох випадках: перший – якщо країна-агресорка Росія спочатку розмістить ядерну зброю в певних місцях і будуть розвіддані, що з цим озброєння передбачається робити; другий – якщо буде ядерний удар з території Білорусі.

"Мені здається, що це було б логічно, щоб ми (та й світова громадськість в цілому) сьогодні знали, що будуть найрішучішим чином присічені [дії РФ]. Ну і потім, мають бути вжиті заходи, якщо розміщення ядерної зброї на території Білорусі дійсно відбудеться – наприклад, виключення Білорусі з якихось важливих домовленостей і угод. Тому що не можна дозволяти диктатору наживатися і загрожувати всьому світу – це неможливо", – сказав Санніков.

Він зазначає, що було б логічно зробити Білорусь зоною міжнародної відповідальності.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС наголосили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

Білоруський політичний і громадський діяч Андрій Санніков зазначав, що через ядерну зброю Росії Білорусь мають оголосити зоною міжнародної відповідальності. За його словами, сьогодні ситуація така, коли потрібно знову говорити про Будапештський меморандум.

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