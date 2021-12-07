Дива не сталося: зниклого у горах на Закарпатті чоловіка знайшли мертвим

Зниклого у горах на Закарпатті чоловіка знайшли мертвим / ДСНС України

У горах на Закарпатті рятувальники знайшли тіло чоловіка, який зник під час катання на снігоході 4 грудня.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.

"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району, під час катання на снігоході. Пошуки тривали до сьогодні", – пише пресслужба ДСНС.

Перед цим рятувальники повідомляли, що знайшли снігоход чоловіка, а самого туриста поруч із ним уже не було.

Пошуки не припинялися до останнього. Для пошуків туриста навіть піднімали у повітря вертоліт МІ-8.

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Нагадаємо, 4 грудня на Закарпатті троє чоловіків поїхали кататися на снігоходах у гори. Вони заблукали в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської. Двом чоловікам вдалося дістатися до найближчої турбази, а третього рятувальник не могли знайти декілька днів.

Раніше рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах і закликали туристів бути обачними.

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