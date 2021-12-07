Дива не сталося: зниклого у горах на Закарпатті чоловіка знайшли мертвим

Пошуки тривали декілька днів.
У горах на Закарпатті рятувальники знайшли тіло чоловіка, який зник під час катання на снігоході 4 грудня.
Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.
"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району, під час катання на снігоході. Пошуки тривали до сьогодні", – пише пресслужба ДСНС.
Перед цим рятувальники повідомляли, що знайшли снігоход чоловіка, а самого туриста поруч із ним уже не було.
Пошуки не припинялися до останнього. Для пошуків туриста навіть піднімали у повітря вертоліт МІ-8.
заблукали в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської. Двом чоловікам вдалося дістатися до найближчої турбази, а третього рятувальник не могли знайти декілька днів.
Реклама
Раніше рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах і закликали туристів бути обачними.
Читайте також:
- В Україну прийшла зима: Карпати огорнув мороз і засипало снігом
- Намело метрові замети: Карпати засипало снігом
- Карпати накрив потужний снігопад, температура різко впаде
Автор: Альона Воробйова